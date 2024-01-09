من العاصمة القطرية الدوحة.. إسماعيل هنية يبعث برسائل هامة (فيديو)

وطن – أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية، أن المقاومة تقاتل على جبهتين، الأولى عسكرية يتكبد فيها العدو خسائر فادحة، والثانية إنسانية، في إشارة إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه سكان القطاع وتحملهم لتبعاته رغم قسوة ما يلاقون.

جاء ذلك خلال كلمة لهنية، الثلاثاء، في مؤتمر “طوفان الأقصى ودور الأمة” الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في دورتها السادسة.

ولفت إسماعيل هنية في كلمته إلى أن حكومة الاحتلال فشلت في تحقيق أهدافها بعد نحو 100 يوم من الحرب، رغم الثمن الباهظ والمجازر التي ارتكبتها في حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

كلمة إسماعيل هنية من قطر

وأردف أن:”الاحتلال فشل فشلًا ذريعًا في تحقيق أي من أهدافه، ولم ينجح إلا في الكشف عن وجهه الدموي القبيح، ولن يسترد الاحتلال أيًّا من أسراه إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجونه”.

وأضاف أن ما يجري هي أهداف معلنة تبنتها حكومة الحرب الإسرائيلية والحكومة الموسعة وتبنتها أيضاً الادارة الامريكية والتحالف الغربي.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس أن العداون على غزة هو أمريكي إسرائيلي، مضيفا أن الإدارة الأمريكية عندما تأتي بكل مكوناتها إلى المنطقة وترسم هي خطة الحرب في محاولة لتصفية المقاومة نعرف معنى وأبعاد المعركة التي تدور اليوم على أرض غزة.

إسماعيل هنية: لولا صمود شعبنا لتم سحق التأييد العالمي لغزة

وقال إن العدوان الإسرائيلي دخل إلى غزة وهو يرسم أربع مراحل الأولى القصف الجوي الشامل، والمرحلة الثانية الدخول البري والتفكير باحتلال القطاع. والمرحلة الثالثة التي يسميها العمليات الجراحية المركزة ضد المقاومة وقياداتها، والمرحلة الرابعة هي السياسية التي يزعمون كيف ستكون غزة بعد حماس أو اليوم التالي للحرب بلا مقاومة.

وتابع إسماعيل هنية: “هناك أكثر من 350 شهيدًا منذ بداية طوفان الأقصى في الضفة الغربية وما يحدث هناك كبير وخطير، ونحن نقاتل على جبهتين، الأولى عسكرية يتكبد فيها العدو خسائر فادحة، والثانية إنسانية”، في إشارة إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه سكان القطاع وتحملهم لتبعاته رغم قسوة ما يلاقون.

وأوضح هنية أن “دور الأمة كبير خصوصًا ما يتعلق بجبهة دعم المقاومة”، مشددًا على أن “المنطقة كلها على صفيح ساخن”.

وقال “لولا صمود شعبنا لتم سحق التأييد العالمي لغزة وعلينا البناء على ذلك”.

ويشار إلى أنه في اليوم الـ95 للعدوان على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة 27 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح بيان للاحتلال أنه وسّع عملياته في خان يونس جنوبي القطاع، بينما خاضت المقاومة اشتباكات عنيفة مع قواته شمالا.