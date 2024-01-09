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مقتلة لجنود الاحتلال واستدراج لكمائن.. مشاهد حية بثتها القسام (فيديو)

بقلم
كتائب القسام تبث مشاهد جديدة لتفجير نفقين بقوات الاحتلال وأوقعت جنود العدو بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

وطن – حصلت قناة “الجزيرة” على مشاهد حصرية لكمين نفذه مجاهدو كتائب القسام بقوة صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأظهر أحد المشاهد آلية عسكرية مقلوبة وبجانبها عدد من جنود قوات الاحتلال وهم يمشون، ويتم تحديدهم كهدف من مكان مرتفع واستهدافهم من قبل مجموعة الإسناد التابعة للقسام.

القسام تفتك بجنود الاحتلال في غزة

ويبدو جزء من القوة الإسرائيلية وهم يهربون باتجاه أحد المنازل فيتم استهدافهم بالرصاص المباشر.

وبدا في مشهد تال عدد من السيارات المدمرة وخلفها مجموعة “تنفيذ الواجب” التابعة للقسام والتي اشتبكت مع قوة خاصة في جيش الاحتلال.

ويسمع صوت أحد المقاومين وهو يصيح “االله أكبر ولله الحمد” ويستمر الاشتباك فيما يسمع أحد المقاتلين وهو يقول بنبرة حماسية “اسحب” ثم يطلب من مقاومين آخرين التأمين -في إشارة إلى نيته الانتقال إلى مكان آخر.

كما وثق المقطع قيام مجموعة “قطع النجدات” بكتائب القسام بضرب السيارات والآليات التي هرعت لنجدة جنود العدو. حيث تم تحديد آلية عسكرية لم يظهر نوعها كهدف قرب مبان سكنية فارغة ويتم تحويلها في ثوان إلى كتلة من النيران.

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ويرى مقاوم داخل نفق وهو يقول:”الآن تفجير بقوة إسرائيلية من الخنازير في حي الزيتون“. ثم يظهر مقاوم آخر وهو يمشي في النفق الضيق ويزرع العبوة التي لا تلبث أن تنفجر بقوة عسكرية قادمة إلى النفق.

استهداف قوة راجلة

وقالت كتائب القسام، الثلاثاء، نها فجرت نفقين بقوات الاحتلال فور اقترابها من عيني النفقين، وأوقعت جنود العدو بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وتحدثت عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأضافت الكتائب في هذا الصدد، أنها استهدفت “جيبا من نوع ‘همر‘ وصل لإنقاذ القوة (الإسرائيلية) بقذيقة “RBG” وتحقق فيه إصابات مباشرة في جنوب حي الزيتون”.

وتمكن مقاتلو الكتائب كذلك من “الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة قرب مفترق الكويت جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

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