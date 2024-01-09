ما قصة النفق السري الذي عُثر عليه أسفل مقر المنظمة اليهودية الأكبر بالعالم؟ (فيديو)

وطن – أفادت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة نيويورك أغلقت، الثلاثاء، نفقاً سريا في كنيس بمدينة نيويورك على طول طريق “إيسترن باركواي” بعد وقوع شجار بين الشرطة ومرتاديه.

ويعتبر هذا الكنيس بمثابة النقطة المحورية لحركة تشاباد-لوبافيتش العالمية وموقعًا مميزًا للجالية اليهودية في مدينة بروكلين.

وقالت شبكة “ فوكس نيوز ” الأمريكية إن الشرطة ألقت القبض على مجموعة من المصلين اليهود الحسيديين وسط نزاع حول نفق تم حفره سراً منذ حوالي 6 أشهر لتوسيع الكنيس الشهير، إلى جانب معبد يهودي تاريخي في بروكلين.

مما أدى إلى شجار بين الشرطة وأولئك الذين حاولوا الدفاع عن هذا النفق السري.

نفق سري أسفل كنيس يهودي في نيويورك

وتبيّن أن النفق السري المكتشف تم حفره أسفل مبنى “حركة حباد” وهي أكبر منظمة يهودية في العالم، وحاول شبان تابعون للحركة التصدي لعمال البناء لمنعهم من إغلاق النفق.

وتظهر في اللقطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساحة خرسانية كهفية بعرض حوالي 20 قدمًا أسفل قسم النساء في مبنى الحركة.

ووفق المصدر ذاته كان المبنى الواقع في منطقة 770 إيسترن باركواي في السابق موطنًا لزعيم الحركة، “ريبي مناحيم مندل شنيرسون”، ويستقطب آلاف الزوار كل عام.

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وقال “موتي سيليغسون”، المتحدث باسم حركة حباد اليهودية، إن “مجموعة من الطلاب “المتطرفين” اخترقت سراً جدران المبنى الشاغر خلف المقر، مما أدى إلى إنشاء ممر تحت الأرض تحت صف من مباني المكاتب وقاعات المحاضرات التي كانت متصلة في النهاية بالكنيس.

“قبل ساعات في نيويورك تم اكتشاف وجود نفق سري لليهود

تحت كنيس يهودي وغير معروف سبب حفر هذه الانفاق

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” النفق يربط الكنيس بمبنى مجاور ويوجد ايضا مدخل ومخرج سري من الشارع _تم القبض على اكثر من 10 يهود بعد مقاومة الشرطه التي ارادت اغلاق النفق

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_ أحد الادعاءات هو أنه تم حفره من… pic.twitter.com/oHULFviljB — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) January 9, 2024



واستعانت إدارة العقار بطاقم بناء، الاثنين، لإصلاح الجدران المتضررة، مما أدى إلى مواجهة مع أولئك الذين يريدون بقاء النفق السري.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تم اعتقال 10 من أعضاء الحركة اليهودية على الأقل، بعدما تم استدعاء شرطة نيويورك لقمع أعمال الشغب ومحاولات منع طمر النفق بالإسمنت.

وقال متحدث باسم إدارة الشرطة إنه تم استدعاء الضباط إلى المبنى بعد ظهر، الاثنين، للرد على مجموعة غير منظمة كانت تتعدى على ممتلكات الغير وتلحق أضرارًا بالجدار.

وبعد أن أخرج الضباط أحد الرجال من النفق شوهد مجموعة من المتفرجين وهم يدفعون الضباط، ويقذفون المكاتب الخشبية ويتناثرون كتب الصلاة.

ولم يتضح على الفور متى تم إنشاء النفق أو الغرض المراد منه.

انقسام داخل الكنيس

وبينما قام مفتشو وكالة سلامة المباني بالمدينة بتقييم الأضرار، الثلاثاء، وقفت مجموعة من ضباط الشرطة خلف الحواجز المحيطة بالمقر، ومنعوا صفًا من الشباب من دخول المبنى.

وقالت أماندا فاريناتشي، المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، إن الإدارة تلقت بلاغًا من مجهول حول الموقع الشهر الماضي. ولكن عندما استجاب فريق الوقاية من الحرائق، وجدوا أن جميع المخارج صالحة للعمل ومتوافقة مع التعليمات البرمجية.

وقال سيليغسون إن المبنى مغلق الآن في انتظار مراجعة السلامة الهيكلية.

وبحسب وسائل إعلام يُعتقد أن النزاع ينبع في الأصل من انقسام داخلي عمره عقود، والذي يضع مجموعة “حباد-لوبافيتش” الحسيدية في اليهودية الأرثوذكسية ضد قيادة الكنيس.

ويبدو أن الجانبين يختلفان حول من يملك قانونيًا ملكية العقار الذي يبلغ عمره 100 عام، والذي هو كنيس وإنما أيضًا يعدّ مقرًا عالميًا لـ”شاباد-لوبافيتش”.