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كم تبلغ قيمة جائزة بطل كأس أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار؟!

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جائزة بطل كأس أمم إفريقيا 2024

وطن- كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن قيمة جائزة بطل كأس أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار ومكافآت البطولة القارية السمراء، المقرر انطلاق منافستها مطلع الأسبوع المقبل بنسختها ال34.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن رفع قيمة مكافآت بطولة كأس أمم إفريقيا لهذه النسخة بنسبة 40%، عما ناله منتخب السنغال (أسود التيرانغا) في النسخة الأخيرة الماضية التي أقيمت في الكاميرون عام 2022.

جائزة بطل كأس أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار

وسيحصل المتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بنسختها ال34، على مبلغ يقدر ب7 ملايين دولار.

بينما سيحصل وصيف هذه النسخة للبطولة القارية السمراء، على 4 ملايين دولار، كما سيحصل صاحب المركز الثالث والرابع في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، على مبلغ 2.5 مليون دولار.

جوائز كأس أمم إفريقيا 2024
كأس أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار

فيما ستحصل المنتخبات في دور الربع النهائي من منافسات البطولة القارية، على 1.3 مليون دولار.

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منافسات بطولة كأس إمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

ويشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار، 24 منتخباً مقسمين إلى 6 مجموعات، حيث تحتوي كل مجموعة على 4 منتخبات أفريقية قارية.

ويعد المنتخب المصري (الفراعنة)، من أكثر من المنتخبات الأفريقية والعربية تتويجاً ببطولة كأس أمم إفريقيا خلال مشواره الكروي في هذه البطولة برصيد 7 ألقاب، بينما توج السنغال بالنسخة الأخيرة على حساب الفراعنة المصري بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار حاملة اللقب مرتين، السبت، في ال13 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن تختتم في ال11 من شهر فبراير/ شباط القادم.

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