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شاكيرا تعيش رعباً في ميامي .. هذا الرجل طاردها حتى باب منزلها! (شاهد)

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شرطة ميامي تلقي القبض على شخص طارد شاكيرا

وطن – أخيرًا، أصبحت المغنية الكولومبية شاكيرا آمنة بعد خوف رهيب عاشته مؤخراً، حيث تعرّضت للمطاردة في ميامي، قبل أن يتم القبض على مطارِدها المزعوم.

وانتقلت الكولومبية إلى ميامي مع أطفالها في أبريل 2023 بعد الانفصال عن لاعب كرة القدم السابق في برشلونة جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا من الزواج بعد أن التقيا في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

ووفقاً للتقارير، فقد تم القبض على رجل يبلغ من العمر 56 عامًا من تكساس، يوم الاثنين بعد مزاعم بمطاردة شاكيرا.

وذكرت قناة WSVN التلفزيونية في ميامي، أن الرجل أرسل للفنانة الكولومبية رسائل “مزعجة” على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا ولهذا السبب اضطرت شاكيرا إلى وضع الأمر بين يدي محاميها.

ووفق القناة، فإنّ شاكيرا بعد أن شعرت بالخوف وحتى رؤية كيف يقترب ذلك الشخص من قصرها، خافت على نفسها وبشكل خاص على طفلاها، ساشا وميلان.

قصر شاكيرا في ميامي.. شاهد فخامة المكان الذي ستعيش به مع أطفالها بعد اتفاقها مع بيكيه! watanserb.com
شاكيرا مع طفيلها ميلان وساشا

وكان الوضع أكثر توتراً عندما اكتشفت شاكيرا أن المطارد المزعوم كان عند باب منزلها، حيث وصل بسيارة أجرة.

في تلك المرحلة، ألقت الشرطة في ميامي القبض عليه، ويواجه الآن اتهامات بمطاردة المغنية الكولومبية.

الرجل الذي ألقت شرطة ميامي القبض عليه بتهمة مطاردة شاكيرا
الرجل الذي ألقت شرطة ميامي القبض عليه بتهمة مطاردة شاكيرا

بالإضافة إلى ذلك، صادفت شاكيرا كتابات لأحدهم يطلب منها الزواج منه، لكن ليس هذا فحسب: فقد صرخ عليها المتحرش المزعوم من الشارع، كما أهان الصحفيين.

المغنية الكولومبية ليست الفنان الوحيد الذي واجه وضعا من هذا النوع. حالة أخرى معروفة هي حالة تايلور سويفت، حيث فوجئت في أكثر من مناسبة، بشخص غريب تسلل إلى منزلها لمحاولة الاقتراب منها.

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