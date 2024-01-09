رسالة غامضة من وكيل محمد صلاح بشأن مستقبل مُوكله مع ليفربول (صور)

وطن- أثار تغريده وكيل أعمال المصري محمد صلاح، رامي عباس، حالة من الغموض والشكوك بشأن استمرار موكله مع صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

ورد وكيل أعمال المصري محمد صلاح، على تغريده نشرها سانتي أونا بشأن رحيل المصري عن صفوف نادي ليفربول الصيف الماضي، ” أنت ببساطة لا تعرف شيئاً”.

رسالة وكيل محمد صلاح الغامضة

وكان رامي عباس وكيل نجم نادي ليفربول محمد صلاح، قد رد على ذات الخبر قبل 10 شهور من الآن، “من أين علمت ذلك؟، إن لم يكن حتى محمد وأنا ناقشنا هذا؟ أرجوك أخبرنا”.

وكان الصحفي سانتي أونا المتخصص نقل أخبار انتقالات كرة القدم، قد نشر عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية 2023، ” صلاح منفتح على فكرة الرحيل عن ليفربول في صيف 2023، وإنه يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني”.

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عقد محمد صلاح مع ليفربول

وانضم صلاح إلى نادي ليفربول في صيف عام 2017، قادماً من صفوف روما الإيطالي بصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، وقدم مستويات جيدة مع الريدز على صعيد الألقاب الفردية والجماعية، لعل أبرزها لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وهداف الدوري الممتاز.

وكان المصري محمد صلاح قد جدد عقده مع نادي ليفربول حتى صيف عام 2025، بعد توصل وكيله مع إدارة النادي إلى اتفاق لتحسين عقد اللاعب. ( أي لمدة 3 مواسم).

🚨Excl : Mohamed Salah 🇪🇬💫 ▫️L'attaquant Égyptien est ouvert à un départ de Liverpool cet été. ▫️En cas de départ, Salah privilégie l'Espagne.https://t.co/0OIkkPFrpY — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 18, 2023

وأشارت تقارير صحفية سعودية في وقت سابق، عن اهتمام نادي اتحاد جدة أحد أندية كبار الدوري السعودي روشن، في الحصول على خدمات المصري صلاح في سوق الانتقالات، فهل سيرحل صلاح بالفعل عن ليفربول الآن أو في الميركاتو القادم؟!

ويستعد صلاح في الوقت الحالي مع منتخب بلاده، لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار مطلع الأسبوع المقبل.

ويستهل منتخب مصر (الفراعنة) مشواره في منافسات دور مجموعات البطولة الأفريقية، بمواجهة موزمبيق ويليها غانا والرأس الأخضر.