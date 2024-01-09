الرئيسية » الهدهد » جندي إسرائيلي سابق يعترف باستخدام جيش الاحتلال للفوسفور الأبيض ويقدم أدلة

جندي إسرائيلي سابق يعترف باستخدام جيش الاحتلال للفوسفور الأبيض ويقدم أدلة

بقلم
استخدام الفسفور الأبيض في غزة

وطن – اعترف جندي سابق في جيش الاحتلال، باستخدام قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليًّا على مدار الحروب التي خاضتها إسرائيل، وتحديدا في الحرب الحالية على قطاع غزة.

وانتشر مقطع فيديو لجندي إسرائيلي سابق، يقول فيه: “أحد أفظع جرائم الحرب في تاريخ إسرائيل، والآن في هذه الحرب بشكل خاص هو استخدام الفوسفور الأبيض على السكان في غزة ولبنان”.

وأضاف: “كنت أطالع تقارير منظمات حقوق الإنسان التي توثّق ذلك، عندما تذكرت فجأة الوقت الذي خدمت فيه بالجيش الإسرائيلي وكنت في سلاح المدفعية، وكانوا يُعلّموننا عن الأنواع المختلفة للقنابل وأخيرا وصلوا إلى الفسفور الأبيض، وأخبرونا بما يفعله وأنه محظور استخدامه بموجب القانون الدولي”.

وتابع: “أتذكر أنني تساءلت لنفسي وكنت مندهشًا وأفكّر لماذا إذًا هذه القنابل موجودة هنا، لماذا هو في كل دبابة نعمل عليها إذا كان استخدامه غير قانوني”.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل تناقضا إسرائيليا واضحا، حول كيف تحب إسرائيل تصوير نفسها للعالم على أنها ديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط، وأن جيشها هو الأكثر أخلاقية بين جيوش العالم، بينما الواقع على الأرض في غزة وأماكن أخرى يشير لغير ذلك.

الفوسفور الأبيض سلاح إسرائيلي معتاد

وشنّت إسرائيل، خلال العشرين سنة الماضية، عدة حروب ضد غزة ولبنان، تستخدم في كل مرة فيها أسلحة محرمة دولية، في مقدمتها الفوسفور الأبيض.

وهذه القنابل عبارة عن مادة سامة شمعية تتفاعل مع الأوكسجين بسرعة وتتسبب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

وتمتَص هذه المادة بسهولة عبر الجلد إلى بقية الجسم، وقد تسبب أعراضًا خطيرة أخرى تصل إلى الوفاة بسبب الأضرار التي تلحقها بالكلى والكبد والقلب.

  • اقرأ ايضا:
إسرائيل تحرق أطفال غزة بالفوسفور الأبيض.. فيديوهات مرعبة
بسلاح الفسفور الأبيض المحرم دوليا.. هذا ما تفعله إسرائيل بأطفال فلسطين

منظمات دولية توثق استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض

وسبق أن أكّدت منظمة العفو الدولية أن جيش الاحتلال أطلق قذائف مدفعية تحتوي على الفسفور الأبيض، خلال عمليات عسكرية على طول الحدود مع لبنان.

كما اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إسرائيل باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في غزة ولبنان، قائلة إن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنها تحققت من مقاطع فيديو التقطت في لبنان، تظهر انفجارات جوية متعددة للفوسفور الأبيض الذي أطلقته المدفعية فوق ميناء مدينة غزة وموقعين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

قد يعجبك أيضاً

اختراق صاروخ إسرائيلي مبنى من 4 قطاع غزة دون أن ينفجر

مشاهد من اختراق صاروخ إسرائيلي مبنى من 4 قطاع غزة دون أن ينفجر

مصريون يمدون الفلسطينيين بالمساعدات عبر السياج الحدودي مع غزة

مصريون يمدون الفلسطينيين بالمساعدات عبر السياج الحدودي مع غزة (فيديو)

الناشط السعودي عمر الزهراني يزعم أن دول عربية تشارك سراً في العدوان على غزة

ناشط سعودي بارز: دول عربية تشارك سراً في العدوان على غزة (فيديو)

بهاء العمدة مواطن من صعيد مصر يوجه رسالة إلى الصحفي وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة

برسالة جريئة للدحدوح.. مصري من قلب الصعيد يُحرج “إعلام السامسونج” (فيديو)

العثور على نفق سري تحت كنيس يهودي في نيويورك

ما قصة النفق السري الذي عُثر عليه أسفل مقر المنظمة اليهودية الأكبر بالعالم؟ (فيديو)

وزيرة هندوسية تُعادي الإسلام تقف أمام المسجد النبوي

تُعادي الإسلام.. وزيرة هندوسية في الحرم النبوي برعاية ابن سلمان (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior