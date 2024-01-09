العبور استغرق 7 دقائق فقط .. هجوم 7 أكتوبر خطوة بخطوة ومقاطع جديدة مثيرة

وطن – نشرت القناة “12 العبرية” تحقيقاً جديدا عن هجوم يوم 7 أكتوبر وعملية “طوفان الأقصى”، اعتمدت فيه على مقاطع كاميرات تابعة لشهداء القسام والتي وقعت بيد الاحتلال، وعملت على تحليلها ونشرها وفيها تفاصيل حية عن هجوم المقاومة الفلسطينية خطوة بخطوة يوم السابع من أكتوبر.

وزعم التقرير العبري أن الفيديوهات توضح أن رجال المقاومة بكتائب القسام تلقوا مبالغ بالدولار للاستعداد للعملية، ومبالغ أخرى بالشيكل الإسرائيلي استعداداً للإقامة لفترة داخل الكيان الإسرائيلي.

🔴 ترجمت لكم من العبرية إلى العربية

الجزء الاول القناة 12 الإسرائيلية نشرت تحقيقاً مدته نصف ساعة بعد أن قامت بجمع مقاطع من آلات التصوير التابعة لشهداء رجال المقاومة التي وقعت بيد الجيش وعملت على تحليلها ونشرها ،كيف تم هجوم المقاومة الفلسطينية خطوة بخطوة يوم السابع من أكتوبر . pic.twitter.com/E031e4o7tw — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) January 8, 2024

مشاهد جديدة لطوفان الأقصى وهجوم 7 أكتوبر

وعرض التقرير مقاطع وثقتها كاميرا أحد شهداء المقاومة لحواسيب وأسلاك مشبوكة بأجهزة أخرى، وتحضيرات للهجوم داخل دهاليز الأنفاق.

ومن غير الواضح-بحسب التقرير- إن كانوا يعملون على تجهيز هذه الأنفاق لكي تستخدم كمخبأ للمقاومين عند” هروبهم” – أو مكان لإخفاء المختطفين.

وبدا في التقرير مشهد لعدد من المقاومين وبعضهم يستقل سيارة وآخرون على دراجات نارية في طريقها لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر، وسط صيحات التكبير.

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ويسمع صوت أحد المقاومين وهو يصيح: “روح يا عمي” وينصح رفاقه بعدم التجمع.

وتابع التقرير أن رشقة الصواريخ التي كان هدفها إدخال الإسرائيليين إلى الملاجىء نراها طوال الوقت.

🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية الجزء الثاني من هجوم المقاومة الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية. في هذا الجزء نرى تفاصيل الهجوم على قاعدة “سوفا” العسكرية والتحديات التي واجهت رجال المقاومة في الوصول إليه وإختراقه والمواجهات التي دارت هناك . https://t.co/FMM8fJ1Xgd pic.twitter.com/ugcWxOuCZQ — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) January 9, 2024



وفي إشارة إلى المجموعة التي وثقها الفيديو قال التقرير إنه لا يبدو على هذه المجموعة المتجهة إلى الشرق القلق من جهة ما ستقوم به اسرائيل “استهدافهم- بل على العكس من ذلك.

وقال محلل التقرير إن المقاومين الفلسطينيين يبدو عليهم الهمة العالية، ولصدمته وعدم استيعابه للمشهد ومدى قوة المجاهدين وثباتهم زعم “كأنهم تعاطوا مواد مخدرة”.

ولدى سؤاله عن عدم خشية المقاومين من أن يراهم أحد ويبلغ عنهم رد المحلل الإسرائيلي مبرراً فشل الجيش والمخابرات الإسرائيلية بأن الحديث يدور عن دقائق معدودة. حيث أن القدرة على تهيئة القوات وفرصة الاستعداد للهجوم خلال دقائق معدودة تكون ضئيلة.

وقال التقرير إنه أمام التحدي الذي وضعته اسرائيل -العقبة- وأولها الجدران وتل التراب وأخيراً الجدار الذكي ،ومع اللغم الأول يمرون من الجدار الشبكي، وتمر الخلايا الأخرى التي مهمتها مهاجمة “سوفا” بعدهم فوراً.

وعبر اللغم الثاني يدخلون من بقايا الجدار الثاني عبر جسور صغيرة أحضروها معهم لهذه المهمة.

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وتابع التقرير الذي اعتمد على مشاهد عملية مصورة أن العناصر الذين في الأمام يقومون بتفجير العقبة الثانية.

حيث أظهر المشهد عدداً من المقاومين وبعضهم يمتطي دراجات نارية أمام سياج اسمنتي وفوقه أسلاك معدنية شائكة، ويظهر المقاومون تالياً وهم يدخلون من خلف السياج في أرض جرداء فارغة ويمرون عبر التلة الترابية.

وتابع تقرير القناة العبرية أن المقاومين اختاروا هذه النقطة لقربها من الآليات العسكرية، وبعد قيام المجموعة الأولى بتفجير ثقب بالجدار الأخير “الذكي” يقومون بتوسعته بكل يسر من أجل سيارات الدفع الرباعي، وبعدها يمرون عبر الجدار الإسمنتي وهاهم داخل الكيان الإسرائيلي.

وكل عملية العبور لم تستغرق سوى 7 دقائق ونصف لم يواجه المقاومون خلالها بأي مقاومة من الإسرائيليين.

وعلق المحلل أن هذا العمل منظم زمنياً جيداً ومؤسس على كثير من التدريبات وبناء مجسمات للأهداف.