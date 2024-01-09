السعودية.. إطلاق سراح 3 أشخاص بقضية “معتقلي حماس” وترحيلهم

وطن – كشفت مصادر مطلعة أن سلطات المملكة العربية السعودية أطلقت مؤخرا سراح 3 معتقلين لديها، فيما يعرف بقضية دعم حركة المقاومة الفلسطينية حماس والذين عرفوا إعلاميا باسم “معتقلي حماس”.

ويشار إلى أنه في أغسطس من العام 2021، أصدرت المحكمة الجزائية السعودية أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا بتهمة دعم حماس، وتراوحت الأحكام بين البراءة والحبس 22 عاما.

معتقلي حماس في السعودية

موقع “عربي21” نقل عن مصادره أن الـ 3 معتقلين في سجون المملكة بتهمة دعم حماس والذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، كانوا قد أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ مدة، وقامت سلطات السعودية بترحيل اثنين منهم إلى تركيا، والمفرج عنه الثالث تم ترحيله إلى الأردن.

المصادر المنقول عنها كشفت أيضا أن هناك معتقلا رابعا تم تبليغه من قبل السلطات السعودية ببدء إجراءات الإفراج عنه، ونقله إلى سجن الترحيلات.

وبحسب ذات المصادر، فإن سلطات المملكة قامت قبل أسابيع بتوقيع جل المعتقلين في هذه القضية على ورقة يقرّون بها بعدم وجود أي صلة بينهم وبين أي تنظيم محظور، وهو مؤشر ذكرت المصادر أنه قد يكون إيجابيا في تعجيل الإفراج عنهم.

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جدير بالذمر أنه في 2019، وصلت العلاقات بين السعودية وحركة المقاومة الفلسطينية حماس لأسوأ مراحلها، على خلفية اعتقال الأخيرة للقيادي في الحركة وممثلها السابق في المملكة محمد الخضري، ونجله، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، وإصدار أحكام حبس بحقّهم.

وفي أغسطس 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 شخصا آخرين.

وفي ديسمبر 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية، حكم حبس الخضري إلى 3 أعوام. وفي أكتوبر 2022، أعلنت حركة حماس أن السعودية أفرجت عن الخضري ونجله، قبل أن يصل إلى تركيا.

ومع تصاعد الحرب في غزة، والممتدة منذ أكثر من 3 أشهر، دشن ناشطون عبر مواقع التواصل وسما بعنوان “معتقلي حماس بالسعودية” للتذكير بقضيتهم، والمطالبة بالإفراج عنهم.