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أول تعليق من باريس سان جيرمان على أنباء اتفاق مبابي مع ريال مدريد (صور)

بقلم
كيليان مبابي

وطن- رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أنباء التقارير الصحفية التي تتحدث بشأن اتفاق نجمها كيليان مبابي مع نادي ريال مدريد من أجل الانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية الدولية، جواب إدارة باريس سان جيرمان بشأن أنباء اتفاق الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد الإسباني للانضمام إليه.

وقالت الإذاعة الفرنسية، بأن مسؤولو باريس سان جيرمان لم يتلقوا أي قرار من اللاعب مبابي بشأن صحة تلك الأنباء، أي لم يبلغهم بفعل ذلك.

اتفاق مبابي مع ريال مدريد

وأشارت إلى وجود صمت من قبل المقربين من الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان بشأن الحديث بهذا الأمر، حيث أنهم لم يعلقوا على الأنباء التي خرجت في الآونة الأخيرة حول اتفاق اللاعب إلى ريال مدريد.

كيليان مبابي
الفرنسي كيليان مبابي

وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد تحدثت في وقت سابق عن توصل مبابي إلى اتفاق مع ريال مدريد للانتقال إلى صفوفه مجاناً في سوق انتقالات الصيفية القادمة (الميركاتو).

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عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

وينتهي عقد الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران القادم، أي مع نهاية الموسم الجاري، حيث سيكون متاح للاعب بالانتقال إلى أي فريق يريده اللاعب، بشرط إبلاغ النادي بفعل ذلك.

وجاءت تلك الأنباء بعدما رفض اللاعب مبابي الموافقة في البقاء مع النادي الباريسي، حتى صيف 2025 نهاية الموسم الماضي.

ناصر الخليفي وكيليان مبابي
رئيس باريس سان جيرمان الخليفي ومبابي

وانضم كيليان مبابي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، قادماً من صفوف موناكو الفرنسي، بصفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.

كما ويعد الفرنسي مبابي صاحب 24 عاماً، هو الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان برصيد 237 هدفاً سجلها منذ قدومه إلى فريق العاصمة الباريسي.

ويبقى الغموض والشكوك يحيط بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نهاية سوق الميركاتو الصيفي القادم.

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