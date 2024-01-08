فضيحة داخل طائرة تؤدي لإقالة المدير العام للأمن الوطني الجزائري .. من هو المدير الجديد؟

علي بداوي

وطن – أقال الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، اليوم الاثنين، المدير العام للأمن الوطني الجزائري فريد زين الدين بن شيخ في أعقاب حادثة وصفت بالفضيحة تجسدت بتسلل شاب إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار أورلي في فرنسا في 28 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن قرار الاقالة جاء على خلفية اتهام ضباط وأفراد من الأمن الجزائري بالسماح لشاب جزائري بالتسلل إلى عجلات طائرة في محاولة للهجرة غير الشرعية من البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم بصفحتها على “فيسبوك” تعيين “علي بداوي” مديراً عاماً للأمن الوطني خلفاً لفريد زين الدين بن الشيخ بحضور قادة الهيئات الأمنية.

ما قصة فضيحة داخل طائرة في الجزائر؟

وفي 28 كانون الأول/ديسكمبر تمكن شاب جزائري من التسلل إلى جهاز الهبوط لرحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بين وهران وأورلي. وتم اكتشافه وهو في حالة انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم لدى وصوله إلى مطار باريس.

وبعد خمسة أيام من رد فعل رئاسة الجمهورية الذي كشف عن العناصر الأولى للتحقيق الذي تجريه المديرية العامة للأمن الداخلي في هذه القضية، أعلنت النيابة العامة لدى محكمة وهران، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق قضائي في هذا الحادث.

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وأضرت هذه الهجمات بصورة المطارات الجزائرية المشهورة بكونها من بين أكثر المطارات أماناً في العالم وفق ما نقلته وسائل إعلامية.

وبحسب صحيفة tsa الجزائرية باللغة الفرنسية فإن التحقيق يتعلق بعشرة ضباط شرطة من بينهم ضباط متمركزون في مطار وهران الدولي بالإضافة إلى ميكانيكي من شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

ويحاكم المتهمون العشر بتهمة ارتكاب فعل غير مقصود يعرض ركاب طائرة الخطوط الجوية الجزائرية للموت و”جريمة تعريض حياة الآخرين أو سلامتهم الجسدية وكذلك السلامة من الطائرة للخطر”.

فتح تحقيق قضائي

وأصدرت النيابة العامة بمحكمة العثمانية (محكمة وهران) بياناً جاء فيه: “بموجب أحكام الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية، تعلم النيابة العامة لدى محكمة العثمانية قرب محكمة وهران الرأي العام أنه على إثر نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته مصالح التحقيق القضائي التابعة للنيابة العامة، مديرية الأمن الداخلي في حادثة اقتحام شخص لمعدات الهبوط لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران أحمد بن بلة الدولي، خلال الرحلة إلى باريس يوم 28 ديسمبر 2023”.

وأضاف البيان أنه “م فتح تحقيق قضائي يوم الأحد جانفي أمر قضائي رقم 7 لسنة 2024 ضد 10 أعوان وأعوان الشرطة العاملين بالمطار وميكانيكي من شركة الخطوط الجوية الجزائرية، لارتكابهم جرائم غير طوعية من شأنها تعريض حياة الأشخاص الموجودين على متن الطائرة وحياة الآخرين للخطر وكذلك سلامة الطائرة، وفقا لأحكام المواد 290 مكرر فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائية و205 و206 من قانون تحديد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. وقد تم التحقيق مع المتهمين من قبل قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي”.

المدير الجديد علي بداوي

وبحسب وسائل اعلام جزائرية يحمل المدير العام الجديد للأمن الوطني، “علي بداوي” أعلى رتبة في جهاز الشرطة وهي رتبة مراقب عام منذ 2022.

وشغل علي إلى غاية يوم أمس منصب مدير شرطة الحدود وقبلها رئيس امن ولاية بجاية وقبلها رئيس امن ولاية عين الدفلى وشغل نفس المنصب في بومرداس قبل 2020.

ويعرف بداوي بتجربته الطويلة في مجال محاربة شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة وفق ما لفتت إليه وسائل إعلام جزائرية.