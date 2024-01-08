شمس الكويتية بالشورت في القاهرة .. صور نشرتها وفجّرت جدلاً كبيراً! (شاهد)

شمس الكويتية

وطن – أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً في إطلالتها بحفل غنائي أحيته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ظهرت بالشورت.

وأطلّت شمس الكويتية على المسرح، مرتديةً شورت قصير للغاية باللون الأسود المرصع بالحبيبات اللامعة ونسقت معها بلوزة بنفس النقشة.

ونشرت شمس الكويتية على حسابها الرسمي في انستغرام، مجموعة من الصور لحفلها في القاهرة، معبرةً عن سعادتها بالحفل.

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وعلقت الفنانة على الصور بالقول: “احلى حفلة في القاهرة شكرا لكل من حضر احبكم”.

وسبق حفل القاهرة، حفلاً آخر أحيته شمس الكويتية في العراق، حيث ظهرت أمام الحضور بفستان “فاضح” -وفق المتابعين-.

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وارتدت شمس في حفل العراق، فستاناً مكشوف الصدر نزولاً إلى بطنها وحتى رجلها اليسرى.