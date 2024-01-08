رونالدو ينشر صورة مثيرة لجورجينا! (شاهد)

رونالدو ينشر صورة مثيرة لجورجينا

وطن – نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، صورة مثيرة وجريئة للغاية، لرفيقته جورجينا رودريغز.

ويظهر رونالدو في الصورة وسط مياه البحر، محتضناً جورجينا التي كانت تبرز مؤخرتها “عارية”، بطريقةٍ ساخنة، فيما كان “الدون” مرتدياً “شورت” فقط.

وعلّق رونالدو على صورته مع جورجينا بكلمة: “Soulmate” بمعنى رفيق الروح.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

كانت جورجينا احتلفت رفقة رونالدو بالعام الجديد 2024،في جزر ماديرا في البرتغال، حيث نشرت صوراً رومانسية جمعتهما.

وأرفقت جورجينا صورها مع رونالدو على حسابها انستغرام، متمنيةً “أن يملأه سحر العام الجديد بأيام عديدة من الحب والفرح والصحة والوئام وليالي عديدة من الأحلام المحققة”.

اقرأ أيضاً:

يأتي ذلك بينما كشفت تقارير إخبارية، عن أنّ رونالدو اشترى قصراً فخماً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق التقارير، فإنّ رونالدو اشترى قصرًا ضخمًا في جزر الجميرا، المعروفة باسم “جزيرة المليارديرات”، وهي منطقة معزولة في دبي تعد موطنًا لفاحشي الثراء.

كما يقال أن رونالدو سيحصل على القصر الضخم في وقت ما من هذا العام. ويشاع أن المنزل كلف النجم عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لشرائه.

وفي حالة المضي قدمًا في الصفقة، سيصبح العقار سادس ملكية معروفة لـ”الدون” في إمبراطورية تمتد عبر أربع دول وقارتين.

كما أنهى رونالدو العام 2023 كأفضل هداف في العالم.