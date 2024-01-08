بعد هتاف “الله أكبر تسقط إسرائيل”.. إمام مسجد الفاتح باسطنبول يتعرض للطعن بسكين (فيديو)

طعن إمام مسجد الفاتح

وطن – تعرض إمام مسجد الفاتح باسطنبول “قره حافظ غالب أسطى” ومساعده للطعن بسكين، مساء اليوم الاثنين فيما أعلنت السلطات القبض على المشتبه به.

لحظة إلقاء القبض على المهاجم الذي طعن إمام وطالبه في مسجد الفاتح يإسطنبولpic.twitter.com/7n67Wl2fLf — Owis Akkad أويس عقاد (@akkadowis) January 8, 2024



وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فقد تم إخراج المشتبه به أ.س، الذي تسبب في مشاكل أثناء الصلاة في مسجد الفاتح، من المسجد من قبل حراس الأمن الخاص قبل أن يعود ويطعن الإمام.

عاجل: حادثة طعن بيتعرض لها إمام جامع الفاتح في اسطنبول علي يد شخص لم تكشف هويته pic.twitter.com/p6aSke07Cx — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) January 8, 2024



وأفاد موقع halktv أن إمام المسجد “غالب أسطى” دخل بعد الصلاة إلى غرفته ولحق به المشتبه به، زاعماً أنه يريد التحدث معه فقام بطعنه وأصاب “بلال أردم” أحد مساعدي الإمام بسكين، بعد أن حاول منعه والدخول إلى الإمام ليقوم بعدها بطعن “قره غالب أسطى”.

SON DAKİKA | İstanbul Fatih Camii imamı ve öğrencisi, camiye giren bir kişi tarafından bıçaklandı. pic.twitter.com/EQI355sAHu — Haber (@Haber) January 8, 2024



وفوراً جرى إخطار السلطات وفرق الإسعاف، و تم نقل المصابين إلى المستشفى من قبل المسعفين الذين وصلوا إلى مكان الحادث، وعلم أن أسطى وأرديم بصحة جيدة، فيما تم اعتقال المشتبه به وانتشر مقطع مصور للحظة القبض عليها.

بلبلة داخل المسجد

وبحسب المصدر أثار الشخص المهاجم بلبلة داخل المسجد حين قام بترديد شعارات قبل صلاة العشاء في مسجد الفاتح. وتم إخراجه من قبل الأمن ولكنه عاد ليقوم بطعن الإمام.

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وفي التحقيق الذي أجرته فرق الشرطة في الحادث، تبين أن المشتبه به صرخ “الله أكبر، تسقط إسرائيل. استيقظوا أيها المسلمون” في مسجد الفاتح بعد صلاة العشاء، وأن الإمام الأسطى حذره من الصراخ في المسجد.

وتحدد أن المشتبه به، الذي اقتاده حراس الأمن خارج المسجد، جاء بعد فترة إلى غرفة الإمام وطعن غالب أسطى وبلال أرديم، وقام حراس الأمن الذين خرجوا من الغرفة المجاورة لمكان الحادث بالقبض على المشتبه به.

حاكم إسطنبول يعلق

وقال حاكم إسطنبول داود غول، في بيانه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: “نتمنى الشفاء من الله لمعلمنا غالب أسطى وتلميذه بلال أردم اللذين أصيبا في الهجوم على مسجد الفاتح”.

Fatih Camii’nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem’e Allah’tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık.

Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/xtLesAGtr1 — Davut GÜL (@gul_davut) January 8, 2024

وأضاف:” قمنا بزيارتهما في المستشفى….وتلقينا معلومات من أطبائنا. علاجهم مستمر. تم القبض على الجاني وقامت شرطتنا بالتعامل مع الحادث”.

وأدلى رئيس الشؤون الدينية “علي أرباش” بتصريح حول الحادث لوسائل اعلام تركية قال فيه: “أدين بشدة الهجوم على إمامنا الخطيب المعلم غالب أسطى وبلال أرديم، أحد أعضاء جماعة المسجد، في مسجد الفاتح بإسطنبول. أتمنى لهما الشفاء العاجل من الله عز وجل”.