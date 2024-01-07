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مرتضى بن وناس في مرمى نيران الاتحاد التونسي لكرة القدم لهذا السبب

بقلم
مرتضى بن وناس
عقوبة مرتضى بن وناس

وطن- هدد الاتحاد التونسي لكرة القدم، بفرض عقوبة تأديبية على اللاعب مرتضى بن وناس، نجم فريق قاسم باشا التركي، بسبب تخلفه عن الالتحاق بقائمة نسور قرطاج، استعداداً لخوض منافسات نهائيات بطولة كأس أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان رسمي نشره عبر موقعه، جاء فيه: ” يعبر الاتحاد عن سعادته بتجاوز ابنة مرتضى بن وناس المرحلة الحرجة، ويرجو لها مزيدا من الصحة والسلامة”.

فرض عقوبة على اللاعب مرتضى بن وناس

وأضاف الاتحاد، ” اللاعب تقدم بتقرير أولي شفاهي بخصوص وضع ابنته الصحي للإطار الفني والطبي للمنتخب، كما وأصر على البقاء بجانبها خلال فترة علاجها الحرجة”.

وواصل، ” اتخذ الإطار الفني للمنتخب قراره بإعفاء اللاعب مرتضى بن وناس وتعويضه خلال اليوم القانوني الأخير من فترة إرسال القوائم النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولذا يعتبر الاتحاد مشاركة اللاعب مع فريقه الجمعة غير مقبولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية بهذا الأمر”.

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اعتذار مرتضى بن وناس

وكان النجم التونسي مرتضى بن وناس، قد خاطب الاتحاد التونسي لكرة القدم بالاعتذار عن الالتحاق بصفوف منتخب بلاده لأسباب عائلية قاهرة تحتم عليه البقاء بجانب ابنته في تركيا، بسبب سوء حالتها الصحية.

لكن التونسي بن وناس أثار الجدل والشكوك لدى الاتحاد التونسي لكرة القدم والجماهير التونسية، بعد مشاركته مع فريقه التركي قاسم باشا، أمام منافسه بشكتاش، الجمعة، في إطار منافسات الدوري التركي الممتاز.

الاتحاد التونسي ومرتضى بن وناس
مرتضى بن وناس لاعب قاسم باشا

ورفض اللاعب مرتضى بن وناس، الاتهامات الموجه بحقه من قبل الاتحاد التونسي لكرة القدم، بشأن تعمده عن الالتحاق بصفوف منتخب تونس، إلى جانب عدم رغبة اللاعب في تمثيل نسور قرطاج في البطولة الأفريقية.

ويستهل منتخب تونس مشواره في منافسات بطولة كأس أفريقيا 2024، في إطار منافسات دور المجموعات بمواجهة منتخب ناميبيا ويليه مالي وجنوب أفريقيا.

وستنطلق منافسات بطولة كأس أفريقيا 2024 كوت ديفوار، السبت، في ال13 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وستختتم الأحد في ال11 من شهر فبراير/ شباط المقبل.

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