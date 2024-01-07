كلمة أبو بلال.. متحدث كتائب المجاهدين يكشف عن خسائر جديدة للاحتلال (فيديو)

أبو بلال

وطن – كشف الناطق باسم كتائب المجاهدين في غزة “أبو بلال” عن خسائر جديدة للاحتلال في القطاع المحاصر إثر الحرب المستمرة منذ، 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، متحدثاً عن إسقاط طائرات وإصابة مروحيات وتنفيذ عمليات قنص وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال “أبو بلال” في كلمة بثتها الكتائب على معرفاتها الرسمية إن المقاومة استطاعت استهداف 27 آلية عسكرية صهيونية بقذائف مضادة للدروع وعبوات تفجيرية.

وأدى الاستهداف المذكور إلى تدمير تلك الآليات كلياً أو جزئياً وقتل وجرح من فيها حسب بيان كتائب المجاهدين.

📽- كلمة مسجلة للناطق العسكري لكتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية “أبو بلال” pic.twitter.com/rkdOYiQTHE — عربي بوست (@arabic_post) January 7, 2024



كما أعلنت المقاومة قصف المستوطنات الصهيونية المحيطة بغزة بما يقارب 69 رشقة صاروخية، ودك تجمعات وتحشدات آليات وجنود العدو 49 مرة.

أبو بلال يكشف عن خسائر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأردف الناطق باسم كتائب المجاهدين في غزة أبو بلال، عن خسائر الاحتلال الإسرائيلي جراء العمليات العسكرية الأخيرة.

وأوضح بأن المقاومة استهدفت 6 مروحيات حربية للعدو الصهيوني مما أدى لإصابتها بشكل مباشر.

وتابع الناطق باسم كتائب المجاهدين: “أسقطنا 3 طائرات استطلاع منها طائرة هيرمز 900 ذات الدقة العالية والتكلفة الباهظة في عملية مشتركة مع كتائب القسام”.

وأكمل أبو بلال: “في عملية نوعية غير مسبوقة استهدفنا زورق بحري قبالة شواطئ قطاع غزة بقذيفة سعير”.

أبرز ما جاء في كلمة الناطق باسم كتائب المجاهدين:

– استهدفنا قوات صهيونية متحصنة بمنازل 9 مرات بقذائف مضاد للأفراد وأوقعنا جنودها بين قتيل وجريح.

– نفذنا 6 عمليات قنص لجنود صهاينة.

– نوجه التحية لشعبنا الصابر المحتسب الذي يواجه أبشع جرائم القتل والإبادة الجماعية بكل ثبات وإيمان.

– ودعنا ثلة من الشهداء الأبطال من القادة والكوادر والمقاتلين وهم يتقدمون الصفوف في المعركة.

– خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة وضارية بما يعادل 47 اشتباكاً في محاور القتال المختلفة مما أوقعنا القتلى والجرحى في قوات العدو.

– اغتنمنا العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية كشفنا عن جزء منها.

– أفشلنا عمليتي إبرار بحري لقوات العدو على شواطئ قطاع غزة وأجبرناهم على التقهقر محملين بالقتلى والإصابات.

– وفي إطار العمل المشترك: استهدفنا مع كتائب القسام 3 طائرات صهيونية.

– شاركنا مع سرايا القدس في قصف رشقات صاروخية وقنص جندي واستهداف قوات صهيونية متحصنة.

وكانت “كتائب المجاهدين” في قطاع غزة قد نشرت مشاهد من قصف مقاتليها لما قالت إنها تجمعات “القوات الصهيونية” بصواريخ (N7) في محاور غزة.

وكتائب المجاهدين هي الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، وتُمثل قواتها لواء سابقًا بكتائب شهداء الأقصى.