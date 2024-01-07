الرئيسية » الهدهد » طلقات المقاومة تنهي مقابلة إعلامية.. فيديو لفرار ورعب ضابط وصحفي إسرائيليين في غزة

طلقات المقاومة تنهي مقابلة إعلامية.. فيديو لفرار ورعب ضابط وصحفي إسرائيليين في غزة

بقلم
مقابلة مع ضابط اسرائيلي في غزة
مقابلة مع ضابط اسرائيلي في غزة

وطن – حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي، التقاط صورة نصر في قطاع غزة، عبر إجراء مقابلة صحفية لضابط في أحد شوارع مدينة غزة.

وكان الضابط الإسرائيلي يتحدث مع الصحفي في أحد شوارع غزة، قبل أن تُسمَع أصوات طلقات الرصاص، فشوهد الصحفي وهو يطالع الأمر بعينيه يمينا ويسارا.

ومع اشتداد إطلاق النار من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية، سارع الضابط بالفرار وكذلك فعل الصحفي الإسرائيلي، وحاولا الاحتماء بجيب عسكري، ثم فرّا إلى أحد المباني.

المقاومة تواصل ضرباتها

وتواصل المقاومة الفلسطينية،ضرباتها ونجاحاتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البرية المندلعة في قطاع غزة.

وفي أحدث هذه الضربات، تمكنت فصائل المقاومة بقيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من تكبيد جيش الاحتلال خسائر جديدة في الجنود والعتاد.

القسام تُجهز على قوة إسرائيلية

فقد أعلنت كتائب القسام السبت، أن مقاتليها أجهزوا على قوة إسرائيلية من 8 جنود من مسافة صفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط بني سهيلا شرق خان يونس.

وأضافت القسام أنه أُجهز على أحد جنود الاحتلال -أيضا- خلال دخوله منزلا، واشتُبك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل بخان يونس.

  • اقرأ أيضا:
المقاومة اصطادته في معارك غزة.. فيديو استفزازي لضابط إسرائيلي في منزل أحد الفلسطينيين

وتابعت: “حاصرنا قوة صهيونية أمس من 9 جنود، واشتبكنا معهم في بني سهيلا شرق خان يونس، وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.

سرايا القدس تقصف تحشدات الاحتلال

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت التحشدات العسكرية في منطقة المحطة وسط خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط بارز

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال، مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء الناحال خلال معارك بغزة.

وتوقع تقدير لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات، في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إلى 12 ألفا و500 جندي.

قد يعجبك أيضاً

رونالدو ينشر صورة مثيرة لجورجينا

رونالدو ينشر صورة مثيرة لجورجينا! (شاهد)

براد بيت وأنجلينا جولي

مشهد محذوف بين براد بيت وأنجلينا جولي من أقوى المشاهد الحميمة في السينما

الاحتلال الإسرائيلي يتكبد أقسى خسارة بهجومين منفصلين في غزة

جيش الاحتلال يتكبد أقسى خسارة منذ بدء الحرب في غزة بهجومين منفصلين

سرايا القدس تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي "إليعاد كتسير" يؤكد قصف الاحتلال لمكان احتجازه

أسير إسرائيلي يؤكد قصف الاحتلال لمكان احتجازه: “لاتقولوا لعائلتي أنكم فعلتم كل شيء لإنقاذي”

طعن إمام مسجد الفاتح باسطنبول بعد هتاف "الله أكبر تسقط إسرائيل" وأعلنت السلطات القبض على المشتبه به

بعد هتاف “الله أكبر تسقط إسرائيل”.. إمام مسجد الفاتح باسطنبول يتعرض للطعن بسكين (فيديو)

الممثل الإسرائيلي عيدان عميدي نجم مسلسل فوضى

تفاخر بتفجير المنازل في غزة .. المقاومة تصطاد ممثل إسرائيلي شهير (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior