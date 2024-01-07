طلقات المقاومة تنهي مقابلة إعلامية.. فيديو لفرار ورعب ضابط وصحفي إسرائيليين في غزة

مقابلة مع ضابط اسرائيلي في غزة

وطن – حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي، التقاط صورة نصر في قطاع غزة، عبر إجراء مقابلة صحفية لضابط في أحد شوارع مدينة غزة.

وكان الضابط الإسرائيلي يتحدث مع الصحفي في أحد شوارع غزة، قبل أن تُسمَع أصوات طلقات الرصاص، فشوهد الصحفي وهو يطالع الأمر بعينيه يمينا ويسارا.

ومع اشتداد إطلاق النار من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية، سارع الضابط بالفرار وكذلك فعل الصحفي الإسرائيلي، وحاولا الاحتماء بجيب عسكري، ثم فرّا إلى أحد المباني.

المقاومة تواصل ضرباتها

وتواصل المقاومة الفلسطينية،ضرباتها ونجاحاتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البرية المندلعة في قطاع غزة.

وفي أحدث هذه الضربات، تمكنت فصائل المقاومة بقيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من تكبيد جيش الاحتلال خسائر جديدة في الجنود والعتاد.

القسام تُجهز على قوة إسرائيلية

فقد أعلنت كتائب القسام السبت، أن مقاتليها أجهزوا على قوة إسرائيلية من 8 جنود من مسافة صفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط بني سهيلا شرق خان يونس.

وأضافت القسام أنه أُجهز على أحد جنود الاحتلال -أيضا- خلال دخوله منزلا، واشتُبك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل بخان يونس.

اقرأ أيضا:

وتابعت: “حاصرنا قوة صهيونية أمس من 9 جنود، واشتبكنا معهم في بني سهيلا شرق خان يونس، وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.

سرايا القدس تقصف تحشدات الاحتلال

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت التحشدات العسكرية في منطقة المحطة وسط خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط بارز

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال، مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء الناحال خلال معارك بغزة.

وتوقع تقدير لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات، في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إلى 12 ألفا و500 جندي.