بشار يقصف المدنيين في إدلب بالفوسفور الحارق.. مشاهد مروعة (فيديو)

قصف إدلب

وطن -أفاد “المرصد السوري لحقوق الانسان” أن 5 مدنيين بينهم طفلان أصيبوا بجروح، الأحد، جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف المسجد الكبير الأثري ومنطقة السوق بالقرب من المدرسة الثانوية في بلدة سرمين شرقي مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

وعاش أهالي المدينة السورية حالة هلع بعد استهدافها بعدد من الصواريخ وتعالي صوت صفارات الإنذار وأصوات سيارات الإسعاف.

فيما أكد ناشطون أن القصف كان بصواريخ عنقودية محرمة دولياً -كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة –

إصابات بقصف الأسد وروسيا على إدلب مساء اليوم، القصف بالصواريخ العنقودية المحرمة دولياً pic.twitter.com/p1Q8hBFh9C — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) January 7, 2024

طيران الأسد يستهدف مدينة إدلب بالصواريخ العنقودية

والقنابل العنقودية أسلحة غير تقليدية محرمة دوليا، وهي تتكون من عبوة ينطلق منها عدد كبير من القنابل الصغيرة في الهواء وتستخدم للهجوم على أهداف مختلفة مثل العربات المدرعة أو الأشخاص، أو لإضرام الحرائق.

وأظهر أحد المقاطع الذي رصدته “وطن” مصاباً في أحد المراكز الصحية وقد بدت بثور على ظهره من آثار القنابل العنقودية المحرّمة دولياً، فيما يحاول أطباء مساعدته وعلاجه وتضميد رأسه الذي بدا مليئاً بالدماء أيضاً.

وبدا في مشهد آخر أحد المواطنين في شرفة منزل مهدمة وهو ينظف أنقاض القصف.

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فيما تُرى سيارات إسعاف في مشهد تال ومسعفون يهرعون لإسعاف مصابين في أحد الشوارع، ويُسمع صوت أحدهم وهو يقول:” فضوا ياشباب في ضربة” -في إشارة إلى غارة تالية من طيران الأسد كما اعتاد عقب كل ضربة.

مشاهد مروعة للضحايا بعد القصف

وفي مقطع فيديو آخر بدت طفلة مضمدة الرأس وهي تجلس على سرير طبي وترتجف من الخوف والبرد وهي تبكي بشدة.

طفلة مصابة نتيجة قصف عصابات الاسد و ايران لمدينة إدلب قبل قليل pic.twitter.com/Qs7jgnhejH — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) January 7, 2024



ووثق فيديو ثالث لحظة قصف السوريين بصواريخ الفوسفور المحرمة دولياً من قبل عصابات الاسد و إيران –وفق ناشريه- وبدت غمامة دخان بيضاء اللون تملأ فضاء المكان.

فيما تومض من بعيد علامات القصف بالسلاح العنقودي، ويُسمع صوت أحد لأشخاص في خلفية الفيديو إلى جانب سيارة حمراء متوقفة وهو يردد :”لا إله إلا الله لا يارب دخيلك، وتساءل عن احتراق جسم غير معروف، ويُسمع أيضا أصوات صراخ واستغاثات قرب المكان المقصوف.

وبدا عدد من الأشخاص نصف عراة وهم يركضون مذعورين في الشارع.

لحظة قصف السوريين في مدينة إدلب بصواريخ الفوسفور المحرمة دولياً من قبل عصابات الاسد و ايران قبل قليل pic.twitter.com/falzAfTMJJ — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) January 7, 2024



وقال وزير الصحة في حكومة الإنقاذ السورية الدكتور “حسين بازار”:

ان الوزارة سجلت 8 إصابات في صفوف المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، بعد تجدد قصف النظام المجرم للأحياء السكنية في مدينتي إدلب وسرمين مساء الأحد.