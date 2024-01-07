الرئيسية » الهدهد » بشار يقصف المدنيين في إدلب بالفوسفور الحارق.. مشاهد مروعة (فيديو)

بشار يقصف المدنيين في إدلب بالفوسفور الحارق.. مشاهد مروعة (فيديو)

بقلم
قصف السوريين في مدينة إدلب بصواريخ الفوسفور المحرمة دولياً من قبل عصابات بشار الأسد
قصف إدلب

وطن -أفاد “المرصد السوري لحقوق الانسان” أن 5 مدنيين بينهم طفلان أصيبوا بجروح، الأحد، جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف المسجد الكبير الأثري ومنطقة السوق بالقرب من المدرسة الثانوية في بلدة سرمين شرقي مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

وعاش أهالي المدينة السورية حالة هلع بعد استهدافها بعدد من الصواريخ وتعالي صوت صفارات الإنذار وأصوات سيارات الإسعاف.

فيما أكد ناشطون أن القصف كان بصواريخ عنقودية محرمة دولياً -كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة –

طيران الأسد يستهدف مدينة إدلب بالصواريخ العنقودية

والقنابل العنقودية أسلحة غير تقليدية محرمة دوليا، وهي تتكون من عبوة ينطلق منها عدد كبير من القنابل الصغيرة في الهواء وتستخدم للهجوم على أهداف مختلفة مثل العربات المدرعة أو الأشخاص، أو لإضرام الحرائق.

وأظهر أحد المقاطع الذي رصدته “وطن” مصاباً في أحد المراكز الصحية وقد بدت بثور على ظهره من آثار القنابل العنقودية المحرّمة دولياً، فيما يحاول أطباء مساعدته وعلاجه وتضميد رأسه الذي بدا مليئاً بالدماء أيضاً.

وبدا في مشهد آخر أحد المواطنين في شرفة منزل مهدمة وهو ينظف أنقاض القصف.

  • اقرأ أيضا:
على غرار غزة.. شاهد ما فعله قصف لقوات الأسد بسوق شعبي وسط إدلب

فيما تُرى سيارات إسعاف في مشهد تال ومسعفون يهرعون لإسعاف مصابين في أحد الشوارع، ويُسمع صوت أحدهم وهو يقول:” فضوا ياشباب في ضربة” -في إشارة إلى غارة تالية من طيران الأسد كما اعتاد عقب كل ضربة.

مشاهد مروعة للضحايا بعد القصف

وفي مقطع فيديو آخر بدت طفلة مضمدة الرأس وهي تجلس على سرير طبي وترتجف من الخوف والبرد وهي تبكي بشدة.


ووثق فيديو ثالث لحظة قصف السوريين بصواريخ الفوسفور المحرمة دولياً من قبل عصابات الاسد و إيران –وفق ناشريه- وبدت غمامة دخان بيضاء اللون تملأ فضاء المكان.

فيما تومض من بعيد علامات القصف بالسلاح العنقودي، ويُسمع صوت أحد لأشخاص في خلفية الفيديو إلى جانب سيارة حمراء متوقفة وهو يردد :”لا إله إلا الله لا يارب دخيلك، وتساءل عن احتراق جسم غير معروف، ويُسمع أيضا أصوات صراخ واستغاثات قرب المكان المقصوف.

وبدا عدد من الأشخاص نصف عراة وهم يركضون مذعورين في الشارع.


وقال وزير الصحة في حكومة الإنقاذ السورية الدكتور “حسين بازار”:
ان الوزارة سجلت 8 إصابات في صفوف المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، بعد تجدد قصف النظام المجرم للأحياء السكنية في مدينتي إدلب وسرمين مساء الأحد.

قد يعجبك أيضاً

رونالدو ينشر صورة مثيرة لجورجينا

رونالدو ينشر صورة مثيرة لجورجينا! (شاهد)

براد بيت وأنجلينا جولي

مشهد محذوف بين براد بيت وأنجلينا جولي من أقوى المشاهد الحميمة في السينما

الاحتلال الإسرائيلي يتكبد أقسى خسارة بهجومين منفصلين في غزة

جيش الاحتلال يتكبد أقسى خسارة منذ بدء الحرب في غزة بهجومين منفصلين

سرايا القدس تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي "إليعاد كتسير" يؤكد قصف الاحتلال لمكان احتجازه

أسير إسرائيلي يؤكد قصف الاحتلال لمكان احتجازه: “لاتقولوا لعائلتي أنكم فعلتم كل شيء لإنقاذي”

طعن إمام مسجد الفاتح باسطنبول بعد هتاف "الله أكبر تسقط إسرائيل" وأعلنت السلطات القبض على المشتبه به

بعد هتاف “الله أكبر تسقط إسرائيل”.. إمام مسجد الفاتح باسطنبول يتعرض للطعن بسكين (فيديو)

الممثل الإسرائيلي عيدان عميدي نجم مسلسل فوضى

تفاخر بتفجير المنازل في غزة .. المقاومة تصطاد ممثل إسرائيلي شهير (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior