استشهاد مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم في غزة (فيديو)

الشهيد هاني المصدر مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم

وطن- نعى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، المدرب هاني مصدر المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم الذي ارتقى شهيداً في قصف الاحتلال الإسرائيلي، خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال93.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع الفيس بوك، ” يتقدم جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأسرة الاتحاد وعموم الأسرة الرياضية الفلسطينية، بأصدق مشاعر الحزن والألم، في استشهاد المدرب العام للمنتخب الأولمبي هاني المصدر”.

استشهاد هاني المصدر مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم

وأردف بيان الاتحاد، ” المدرب هاني المصدر ارتقى بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث، ملتحقاً بكوكبة شهداء كرة القدم وشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية”.

الشهيد هاني المصدر اللاعب السابق والمدرب العام للمنتخب الاولمبي الفلسطيني #GazaUnderAttack pic.twitter.com/N9QJWbQJSo — Nelly elmasry💚⚽️كابتن نيللي (@nelly_sport) January 6, 2024

وارتقى أكثر من ألف شهيد من أعضاء الحركة الشبابية والرياضية والكشفية، وجرح أخرين، فيما لا يزال العشرات في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

اقرأ أيضاً:

فتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال بحق الرياضة في فلسطين

من جهته، اتهم رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب، جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المنشآت الرياضية ومقار الاتحادات والأندية الرياضية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

93 Days. Hundreds of Athletes killed and @FIFAcom, @UEFAcom, & the @iocmedia won't dole out the same punishment to 🇮🇱 as they did 🇷🇺 two years ago. Olympic Team manager, Hani Al-Masdar, killed in Israeli airstrike

https://t.co/8GQRZvstlL — Football Palestine (@FutbolPalestine) January 6, 2024

وأضاف الرجوب، ” رسائل عاجلة إلى اللجنة الأولمبية الدولية وكل الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)”.

وختم، “نطالب بفتح تحقيق دولي عاجل بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة والرياضيين في فلسطين”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر من 22 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب نحو ما يزيد عن 58 ألف آخرين بجراح مختلفة إلى الآن.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام