استشهاد مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم في غزة (فيديو)

الشهيد هاني المصدر مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم

وطن- نعى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، المدرب هاني مصدر المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم الذي ارتقى شهيداً في قصف الاحتلال الإسرائيلي، خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال93.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع الفيس بوك، ” يتقدم جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأسرة الاتحاد وعموم الأسرة الرياضية الفلسطينية، بأصدق مشاعر الحزن والألم، في استشهاد المدرب العام للمنتخب الأولمبي هاني المصدر”.

وأردف بيان الاتحاد، ” المدرب هاني المصدر ارتقى بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث، ملتحقاً بكوكبة شهداء كرة القدم وشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية”.

وارتقى أكثر من ألف شهيد من أعضاء الحركة الشبابية والرياضية والكشفية، وجرح أخرين، فيما لا يزال العشرات في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

من جهته، اتهم رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب، جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المنشآت الرياضية ومقار الاتحادات والأندية الرياضية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

93 Days. Hundreds of Athletes killed and @FIFAcom, @UEFAcom, & the @iocmedia won't dole out the same punishment to 🇮🇱 as they did 🇷🇺 two years ago.

Olympic Team manager, Hani Al-Masdar, killed in Israeli airstrike

https://t.co/8GQRZvstlL

— Football Palestine (@FutbolPalestine) January 6, 2024