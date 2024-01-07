“أمي ماتت خايفة”.. فيديو مؤلم لشاب فلسطيني ينهار على ركام منزله

شاب ينهار باكيا بعد استشهاد والدته في غزة

وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر، لشاب فلسطيني وهو ينهار من الصراخ بعد استشهاد والدته جراء إحدى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وظهر الشاب، وهو يصرخ مناديا على والدته، وقال: “أمي ماتت وهي خايفة، أمي راحت وهي خايفة”.

وفيما حاول بعض الموجودين تهدئة الشاب، فقال لهم: “طلعولي حدا علشان أسكت”، في إشارة إلى إخراج أيّ من أفراد أسرته العالقين تحت الأنقاض.

وكان مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، قد أصدر تقريرا حول نتائج 93 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلّفته من خسائر وأضرار غير مسبوقة.

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1,915 مجزرة إسرائيلية

وكشفت الأرقام التي نشرها المكتب الحكومي، أن جيش الاحتلال ارتكب 1,915 مجزرة، أسفرت عن تسجيل 29,835 شهيداً ومفقوداً، فيما وصل إلى المسستشفيات 22,835 شهيداً.

وسجل المكتب الحكومي، 10,000 شهيد من الأطفال، و7,000 شهيدة من النساء، و326 شهيدا من الطواقم الطبية، و45 شهيداً من الدفاع المدني، و107 شهيداً من الصحفيين، مع تسجيل 7,000 مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

أكثر من 58 ألف إصابة في غزة

وبلغ حجم الإصابات جراء الحرب على غزة، 58,416 مصاباً، بينها 6,000 إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياة، في حين بلغ عدد من سافر للخارج لتلقي العلاج 650 جريحاً.

وهناك 10,000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، و99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، وعشرة معتقلين من الصحفيين، ومليونا نازح في قطاع غزة، و400 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، و134 مقراً حكومياً دمرها الاحتلال، و94 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي، و295 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

مساجد دمرها الاحتلال

وهناك 130 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي، و240 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئ، و3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

كما أن هناك 69,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً، و290,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

إلقاء آلاف الأطنان من المتفجرات

وألقى جيش الاحتلال، 65,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة، وهناك 30 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة، و53 مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة، و150 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

وكشف المكتب الحكومي، أن هناك 121 سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال، و200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.