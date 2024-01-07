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“أمانة ظل إلنا يابا.. يابا ملناش حدا غيرك”.. مشهد حزين لابنة وائل الدحدوح خلال وداع شقيقها حمزة (فيديو)

بقلم
ابنة وائل الدحدوح
ابنة وائل الدحدوح خلال وداع شقيها حمزة الشهيد في غزة

وطن- “أمانة ظل إلنا يابا.. يابا ملناش حدا غيرك”، بتلك الكلمات الحزينة والمؤثرة وجهتها ابنة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى أبيها خلال عناقها له، أثناء وداع شقيها الكبير حمزة، بعد ارتقائه شهيداً في قصف الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لابنة وائل الدحدوح أيقونة الصحافة الفلسطينية والعربية، وهي تقول لوالدها خلال وداع شقيها حمزة الصحفي الواعد، ” أمانة ظل إلنا يابا.. يابا مناش حدا غيرك”.

أمانة ظل إلنا يابا.. يابا ملناش حدا غيرك

وجاءت كلمات ابنة وائل الدحدوح وهي تعانق والدها في مشهد حزين ومؤثر خلال وداع شقيقها حمزة، بعد فقدانها والدتها وشقيقها وشقيقتها وابن شقيقها وعدد آخر من أفراد العائلة والأقارب في قصف لمنزل كان يأوي فيه عائلتها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى حمزة ابن وائل الدحدوح البكر، في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة مدنية كان يستقلها برفقة زميله مصطفى ثريا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلال ذهابه للتغطية الصحفية لأحد مجازر الاحتلال هناك.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه البشعة من إبادة وتطهير وتهجير قسري بحق المدنيين الأبرياء في مختلف المناطق في قطاع غزة، من خلال قصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس والمشافي وحتى الكنائس لم تسلم من القصف العشوائي والعنيف دون سابق إنذار.

وارتقى أكثر من 22 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 58 ألف آخرين بجراح مختلفة، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى الآن.

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