“أدخلوا عصا بشرجه وصعقوه” لأكله لحم البقر.. مسلم عذبته شرطة الهند يصارع الموت (فيديو)

تعذيب فتى مسلم في الهند

وطن -تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً لفتى مسلم قيل إنه تناول لحوم البقر، لتقوم الشرطة الهندية بتعذيبه وصعقه بالكهرباء وإدخال عصي في شرجه، حيث وصل للمستشفى بحالة حرجة ويصارع الموت.

ويشار إلى أن المسلمين في الهند يتعرضون لعمليات اضطهاد واسعة وجرائم عنصرية بشعة، حيث يُقتلون ضربا أو حرقا وآخرون يضطهدون وتحرق منازلهم وأملاكم، ويعتقلون في معسكرات احتجاز بحجة أنهم مهاجرون غير شرعيين؛ والسبب أنهم مسلمون.

ونشر “المرصد الهندي لحقوق الإنسان” في حسابه الرسمي على منصة (إكس) مشاهد للفتى، وقالت إن شرطة الهندوس قاموا باعتقاله وصعقه وتعذيبه بشكل وحشي عبر إدخال عصا في مناطق حساسة من جسده.

وجاء في تغريدة المصدر: “بعد حظر ولاية أوتر براديش بيع اللحم والمنتجات الحلال؛ الشرطة تعتقل فتى مسلما لتناوله لحم البقر وتقوم بتعذيبه وصعقه بالكهرباء وإدخال عصى في أماكن حساسة في جسمه”.



ويحدث ذلك في الهند التي يحكمها الحزب القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي والمتهم بممارسة التمييز ضد الأقلية المسلمة منذ توليه السلطة في 2014.

وعلق حساب Tanvir’s Backup account على منصة إكس مغرداً حول تلك الأنباء المروعة: “لقد انزلق المجتمع الهندوسي إلى المستوى الهمجي لإذلال المسلمين بدافع الكراهية”.

