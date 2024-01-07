“أدخلوا عصا بشرجه وصعقوه” لأكله لحم البقر.. مسلم عذبته شرطة الهند يصارع الموت (فيديو)

تعذيب فتى مسلم في الهند

وطن -تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً لفتى مسلم قيل إنه تناول لحوم البقر، لتقوم الشرطة الهندية بتعذيبه وصعقه بالكهرباء وإدخال عصي في شرجه، حيث وصل للمستشفى بحالة حرجة ويصارع الموت.

ويشار إلى أن المسلمين في الهند يتعرضون لعمليات اضطهاد واسعة وجرائم عنصرية بشعة، حيث يُقتلون ضربا أو حرقا وآخرون يضطهدون وتحرق منازلهم وأملاكم، ويعتقلون في معسكرات احتجاز بحجة أنهم مهاجرون غير شرعيين؛ والسبب أنهم مسلمون.

اعتقال مسلم في الهند وتعذيبه لتناوله لحم البقر

ونشر “المرصد الهندي لحقوق الإنسان” في حسابه الرسمي على منصة (إكس) مشاهد للفتى، وقالت إن شرطة الهندوس قاموا باعتقاله وصعقه وتعذيبه بشكل وحشي عبر إدخال عصا في مناطق حساسة من جسده.

وجاء في تغريدة المصدر: “بعد حظر ولاية أوتر براديش بيع اللحم والمنتجات الحلال؛ الشرطة تعتقل فتى مسلما لتناوله لحم البقر وتقوم بتعذيبه وصعقه بالكهرباء وإدخال عصى في أماكن حساسة في جسمه”.

بعد حظر ولاية أوتر براديش بيع اللحم والمنتجات الحلال؛ الشرطة تعتقل فتى مسلما لتناوله لحم البقر وتقوم بتعذيبه وصعقه بالكهرباء وإدخال عصى في أماكن حساسة في جسمه

pic.twitter.com/jgMfvcLfsx — المرصد الهندي (@UreyesonIndia) January 6, 2024



ويحدث ذلك في الهند التي يحكمها الحزب القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي والمتهم بممارسة التمييز ضد الأقلية المسلمة منذ توليه السلطة في 2014.

وعلق حساب Tanvir’s Backup account على منصة إكس مغرداً حول تلك الأنباء المروعة: “لقد انزلق المجتمع الهندوسي إلى المستوى الهمجي لإذلال المسلمين بدافع الكراهية”.

Adityanath ruled UP has banned Halal food, so police arrested a Muslim boy for eating beef and tortured him by inserting rod in his anus and now he is in a critical state fighting for life. The Hindu society has plunged to barbaric level to humiliate Muslims out of hatred. pic.twitter.com/eIOtVGYC7c — Tanvir’s Backup account. (@T_A_backup) January 6, 2024



ورأى المغرد فايز خان في تعليقه على الفيديو أن الحل الوحيد لمنع جرائم الكراهية بحق المسلمين في الهند هو: “الانتقام على المستوى الفردي وجعل رجال الشرطة يدفعون ثمن ما فعلوا… وعدم تركهم يذهبون دون عواقب بعد ارتكاب هذه الجريمة”.

The only solution to these hate crimes against Muslims is to retaliate on individual level…. Make those police personnel pay for what they did… Don't let them go without repercussions after committing this crime — Faiz khan (@Faiz_Khan_jena) January 6, 2024

وكتب مغرد آخر غاضبا مما حدث: “إذا كان هذا صحيحًا، فهؤلاء ليسوا من الشرطة، إنهم إرهابيون ويجب حبسهم في غرفة مظلمة”.

If this is true, then these are not police these are terrorists and must be locked away in a dark room. — Nikhil (@earthkind_me) January 6, 2024

يذكر أن عدة ولايات هندية مررت قوانين تجرم ذبح الأبقار، وقد حظر بعضها حيازة اللحم البقري واستهلاكه إجمالا. ولا يجوز قانونا ذبح الأبقار واستهلاك اللحم البقري إلا في خمس فقط من ولايات الهند الـ29، والتي تقع بالأساس في الجنوب والشمال الشرقي.

وفي أغسطس الماضي انتشر مقطع فيديو صادم يوثق أمر معلمة مدرسة ابتدائية تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم، وأثارت لقطات الحادث غضبا على مواقع التواصل وقتها.

مقطع متداول في الهند: معلمة تطلب من طلابها الإعتداء وضرب طفل لكونه مسلم فقط!!https://t.co/Ouz1vbC8in — Screen Mix (@ScreenMix) August 26, 2023



وتظهر اللقطات، معلمة في مدرسة خاصة في أوتار براديش، وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.

وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيا “لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة”.