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“أدخلوا عصا بشرجه وصعقوه” لأكله لحم البقر.. مسلم عذبته شرطة الهند يصارع الموت (فيديو)

بقلم
الشرطة الهندية تعتقل وتعذب فتى مسلم قيل إنه تناول لحوم البقر وأدخلوا عصا بشرجه وصعقوه
تعذيب فتى مسلم في الهند

وطن -تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً لفتى مسلم قيل إنه تناول لحوم البقر، لتقوم الشرطة الهندية بتعذيبه وصعقه بالكهرباء وإدخال عصي في شرجه، حيث وصل للمستشفى بحالة حرجة ويصارع الموت.

ويشار إلى أن المسلمين في الهند يتعرضون لعمليات اضطهاد واسعة وجرائم عنصرية بشعة، حيث يُقتلون ضربا أو حرقا وآخرون يضطهدون وتحرق منازلهم وأملاكم، ويعتقلون في معسكرات احتجاز بحجة أنهم مهاجرون غير شرعيين؛ والسبب أنهم مسلمون.

اعتقال مسلم في الهند وتعذيبه لتناوله لحم البقر

ونشر “المرصد الهندي لحقوق الإنسان” في حسابه الرسمي على منصة (إكس) مشاهد للفتى، وقالت إن شرطة الهندوس قاموا باعتقاله وصعقه وتعذيبه بشكل وحشي عبر إدخال عصا في مناطق حساسة من جسده.

وجاء في تغريدة المصدر: “بعد حظر ولاية أوتر براديش بيع اللحم والمنتجات الحلال؛ الشرطة تعتقل فتى مسلما لتناوله لحم البقر وتقوم بتعذيبه وصعقه بالكهرباء وإدخال عصى في أماكن حساسة في جسمه”.


ويحدث ذلك في الهند التي يحكمها الحزب القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي والمتهم بممارسة التمييز ضد الأقلية المسلمة منذ توليه السلطة في 2014.

وعلق حساب Tanvir’s Backup account على منصة إكس مغرداً حول تلك الأنباء المروعة: “لقد انزلق المجتمع الهندوسي إلى المستوى الهمجي لإذلال المسلمين بدافع الكراهية”.


ورأى المغرد فايز خان في تعليقه على الفيديو أن الحل الوحيد لمنع جرائم الكراهية بحق المسلمين في الهند هو: “الانتقام على المستوى الفردي وجعل رجال الشرطة يدفعون ثمن ما فعلوا… وعدم تركهم يذهبون دون عواقب بعد ارتكاب هذه الجريمة”.

وكتب مغرد آخر غاضبا مما حدث: “إذا كان هذا صحيحًا، فهؤلاء ليسوا من الشرطة، إنهم إرهابيون ويجب حبسهم في غرفة مظلمة”.

يذكر أن عدة ولايات هندية مررت قوانين تجرم ذبح الأبقار، وقد حظر بعضها حيازة اللحم البقري واستهلاكه إجمالا. ولا يجوز قانونا ذبح الأبقار واستهلاك اللحم البقري إلا في خمس فقط من ولايات الهند الـ29، والتي تقع بالأساس في الجنوب والشمال الشرقي.

وفي أغسطس الماضي انتشر مقطع فيديو صادم يوثق أمر معلمة مدرسة ابتدائية تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم، وأثارت لقطات الحادث غضبا على مواقع التواصل وقتها.


وتظهر اللقطات، معلمة في مدرسة خاصة في أوتار براديش، وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.

وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيا “لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة”.

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