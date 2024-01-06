“أسرة فلسطينية تستقبل ابنها المجند في جيش الاحتلال بعد عودته من غزة”.. حقيقة فيديو أثار ضجة

الدروز في الجيش الإسرائيلي

وطن – أثيرت حالة واسعة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو يزعم أنه لجندي لأسرة من أصول فلسطينية يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبث ناشطون، لقطات مصورة تزعم استقبال عائلة فلسطينية لابنها المجند في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عودته من المعركة.

ما قصة الفيديو؟

وأظهر الفيديو، إقدام عائلة على احتضان لابنها، كان شوهدت الأم وهي تضع غطاءً على رأسها، وقال البعض إنها أم عربية من أصول فلسطينية وقد استقبلت ابنها بكل الحب بعد مشاركته في حرب غزة.

وحاول بعض الناشطين، الإيهام بأن عرب 48 يساندون جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من نشر الفيديو للمرة الأولى؟

ونُشر هذا الفيديو للمرة الأولى بواسطة شخص يُدعى سليمان علوان، في 29 ديسمبر الماضي، وذكر معه عبارة عدت لنا بالسلامة يا ابن العم.

وعلوان يضع في حسابه على منصة فيسبوك علم الدروز، وفي حسابه على التيك توك يظهر العلم الدرزي على أحد المباني، مصحوبا بوسم “دروز وبس”.

كما أن هذا الناشط نشر مقطعا لـ”أمين طريف” الذي شغل منصب رئيس الطائفة الدرزية في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

عدد الدروز في إسرائيل

وكان موقع فرانس 24، قد نشر تقريرا في وقت سابق، وتحديدا في نهاية نوفمبر الماضي، أشار إلى أن عدد الدروز يبلغ 149 ألف نسمة من تعداد إسرائيل، ويمثلون نسبة 2%.

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وبحسب قوانين التجنيد الإسرائيلية، فهم الوحيدون بين عرب إسرائيل الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويقول الباحث في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر، إن انخراطهم في جيش الاحتلال يعود إلى عام 1956 بعد سن قانون يلزمهم بالخدمة.

التجنيد الإلزامي للعرب

وحول التجنيد الإلزامي للعرب، سبق أن نشرت وكالة الأناضول، تقريرا في سبتمبر 2023، ذكرت فيه أن قانون التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال يستثني العرب من الخدمة الإلزامية، لكنه يلزم الأشخاص الدروز الذين يحملون جنسية دولة الاحتلال على الخدمة في الجيش.