هاجم المدنيين فاصطادته كتائب المجاهدين.. مشاهد من استهداف زورق إسرائيلي في بحر غزة

وطن- بثت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، مشاهد من استهدافها زورقا حربيا إسرائيليا في بحر غزة.

ووثقت المشاهد، استهداف كتائب المجاهدين الزورق الحرب الإسرائيلي غربي مدينة غزة، بصاروخ سعير.

وأظهرت المشاهد، في البداية، إقدام الزورق الإسرائيلي على الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين من البحر.

وأعقب ذلك، ظهور أحد مقاومي كتائب المجاهدين وهو يُجهِّز الصاروخ لإطلاقه نحو الزورق الإسرائيلي، ثم جرى استهدافه.

والصاروخ المستخدم في الهجوم هو قاذف سعير، وهو سلاح مضاد للدروع والأفراد، ومداه الفعال 3000 متر، وهو من إنتاج كتائب المجاهدين.

المقاومة تفشل مخططات الاحتلال

وكانت كتائب المجاهدين، قد أعلنت أن مقاتليها دكوا بقذائف الهاون، تجمعات لجنود وآليات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي غربي منطقة الشاطئ في مدينة غزّة.

وقالت إن مجاهديها دكّوا تجمعات الجنود والآليات العسكرية للعدو الإسرائيلي بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى جنوبي شرقي الزيتون وجنوبي غربي تل الهوا في محاور التقدم في مدينة غزة.

وكتائب المجاهدين هي الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، وتُمثل قواتها لواء سابقًا بكتائب شهداء الأقصى.

بدوره، قال سالم عطا الله نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية، تعليقا على مشاهد استهداف الزورق: “ما عرضناه من استهداف زوارق للاحتلال جزء من مشاركتنا في الدفاع عن شعبنا”.

وأضاف أن المقاومة أفشلت كل مخططات حكومة الاحتلال في غزة، وتابع: “نعمل بتنسيق مع فصائل المقاومة كافة في غزة ونحن جزء أصيل من غرفة العمليات المشتركة”.