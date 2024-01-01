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    حياتنا

    مشهد مثير بعد زلزال اليابان .. الأرض تنبض! (فيديو)

    سجلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية 21 زلزالا بقوة أدناها 4 درجات في شبه جزيرة نوتو خلال ما يزيد قليلا على ساعة ونصف
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    الأرض تنبض بعد زلزال اليابان
    انتشرت مشاهد تظهر الأرض وكانها تنبض بعد زلزال اليابان

    وطن – في مشهد مثير، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الأرض “تنبض” إثر زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر ضرب اليابان في أول أيام العام الجديد 2024.

    ويُشاهد في المقطع المصوّر، رصيفاً وكأنه “ينبض” بعدما ضربت سلسلة زلازل ضربت البلاد كان أشدها بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر.

    وسجلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية 21 زلزالا بقوة أدناها 4 درجات في شبه جزيرة نوتو خلال ما يزيد قليلا على ساعة ونصف، وكان أشدها بقوة 7.6 درجات وضرب الطرف الشمالي من شبه الجزيرة في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16:10 مساء بالتوقيت المحلي (07:10 بتوقيت غرينتش).

    وسُجل الزلزال بداية بقوة 7.4 درجات عدلتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى 7.5 درجات ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى 7.6 درجات.

    زلزال اليابان يتسبب بتشقق شوارع
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    وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال تسبب بحدوث موجات تسونامي بلغ ارتفاعها 1.2 متر وضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16:21، مما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

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    ونقلت وكالة كيودو المحلية عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية قولها إنها “أصدرت تعليمات لأكثر من 90 ألف شخص في 9 مقاطعات بالإجلاء”.

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    أصدرت السلطات اليابانية تعليمات لأكثر من 90 ألف شخص في 9 مقاطعات بالإجلاء

    وانقطعت الكهرباء عن حوالي 33 ألفا و500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيغاتا، وكلها تقع على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو باليابان، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

    وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة “حزام النار” بالمحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.

    وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا إلى غاية حوض المحيط الهادئ.

     

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