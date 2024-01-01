الكويت.. نواب يقترحون هذه العقوبة لكل من تشبه بالجنس الآخر

وطن -قدم 5 نواب كويتيين مقترحاً يتضمن عقوبات لكل من تشبه بالجنس الآخر ينص على الحبس سنتين وغرامة ثلاثة آلاف دينار مع إزالة مظهر التشبّه، وتشديد العقوبة إلى 3 أعوام وغرامة لا تقل عن 3 آلاف في حال كان المتهم يتولى وظيفة عامة أو تعليمية.

وبحسب ما رصدته (وطن) عن وسائل إعلام كويتية محلية فإن النواب الذين قدموا المقترح في الكويت هم: أسامة الشاهين ود.فلاح الهاجري وأ.د.حمد المطر وحمدان العازمي، وفهد بن جامع.

وينص المقترح على إضافة مادة جديدة برقم 198 إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 وحسب موقع “الأنباء” الكويتي أوضح القانون أن المتشبه بالجنس الآخر “كل من ظهر من الذكور مرتديا زياً نسائياً أو مستخدماً مساحيق التجميل بما يظهره بمظهر الإناث، وكل أنثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بما يظهرها بمظهر الذكور بحسب العرف السائد بالدولة”.

عقوبة التشبه بالجنس الآخر في الكويت

كما يشمل القانون “كل من أجرى من الجنسين عمليات أو إجراءات تجميلية بأي صورة أو استخدم أي عقاقير طبية أو غير طبية مرخصة كانت لاستخدامات أخرى أو غير مرخصة بقصد تغيير مظهره متشبها بالجنس الآخر على خلاف طبيعته”.

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وجاء في المادة الأولى من القانون أيضاً أنه “على جهة التحقيق إحالة المتهم للطب الشرعي لإثبات ان التشبه مكتسب وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها، ولا يترتب البطلان على مخالفة هذا الميعاد”.

نواب يقترحون الحبس سنتين وغرامة ثلاثة آلاف دينار لكل من تشبّه بالجنس الآخر مع إزالة مظهر التشبّه.

• الحبس بما لا يتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار إن كان المتهم يتولى وظيفة عامة أو تعليمية. pic.twitter.com/F1GksvkPWl — المجلس (@Almajlliss) January 1, 2024



واستذكر النشطاء الكويتيين في تعليقاتهم على هذا الأمر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» (رواه البخاري).

يذكر أن الدستور الكويتي ينص في المادة الثانية على أن “دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع في الكويت”.