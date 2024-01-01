احتفال قطر برأس السنة يعرضها لانتقادات بعد إلغاء احتفالات يومها الوطني لأجل غزة (فيديو)

وطن – نشر التلفزيون القطري فعاليات احتفالية بمناسبة العام الجديد أقيمت في مدينة لوسيل، تمثلت بعروض ضوئية وألعاب نارية وعروض بطائرات الدرون والألعاب النارية والإضاءات المبهرة، والذي يأتي بعد إلغاء احتفالات اليوم الوطني لها تضامناً مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني، ما أثار بعض الانتقادات ضد قطر وجدلاً في منصات التواصل.

وأحيت قطر مساء يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 فعاليات تضمنت عروضاً ضوئية وزينة لأبراج البلازا وإعلاناً احتفالياً بالعام الجديد لم يخلو من التضامن مع غزة وفلسطين عبر إضافة سماء لوسيل بألوان العلم الفلسطيني.

لكن ذلك عرض قطر لانتقادات وأثار جدلاً في منصات التواصل وفق تعليقات رصدتها (وطن).

قطر في انحدار وانحدار وانحدار.. بماذا يمكن تفسير إلغاء احتفالات اليوم الوطني تعاطفا مع غزة ثم بعدها بأيام تشتعل الاحتفالات بعيد لا هو قطري ولا عربي ولا إسلامي؟!! الفوارق في انهيار الخليج هو فوارق سرعة لا أكثر.. الكل ينحدر نحو العلمانية والانحلال والإباحية!! https://t.co/dtU0iiAQsW — محمد إلهامي (@melhamy) January 1, 2024

ما تفسير احتفال قطر بالعام 2024؟

ومن أبرز تلك التعليقات ما كتبه الباحث والمؤرخ المعروف محمد إلهامي الذي غرد معلقاً على تلك الفعاليات بالقول: “قطر في انحدار وانحدار وانحدار”.

وتساءل محمد إلهامي: “ماذا يمكن تفسير إلغاء احتفالات اليوم الوطني تعاطفا مع غزة ثم بعدها بأيام تشتعل الاحتفالات بعيد لا هو قطري ولا عربي ولا إسلامي؟”.

ورأى الباحث في تغريدته أن “الفوارق في انهيار الخليج هي فوارق سرعة لا أكثر” متابعاً: “الكل ينحدر نحو العلمانية والانحلال والإباحية!!” وفق رأيه.

لكن مغردين آخرين فسروا إلغاء احتفالية قطر باليوم الوطني واحتفالها بفعاليات نهاية العام بالقول: “احتفالات اليوم الوطني هي احتفالات محلية أما احتفالات السنة الميلادية هي احتفالات تستهدف السياح و تدر عليهم أموالاً طائلة” وفق ما كتبه وائل القاسمي.

وأضاف القاسمي: “هذا يبين أن هذه الأنظمة العربية حينما تتقاطع المصالح المادية مع المبادئ و القيم يختارون المصالح المادية فكر براغماتي علماني مغلف بثوب محافظ لا أكثر”.

وكتبت أم ريان معلقة: “مؤسف أن نرى هذا الخليط المزعج.. حب الدنيا ونسيان الآخرة يخرج تشوهاً عجيباً يؤذي النفس وهناك دول وظيفية فمنها وسيط بين جماعات ومنها وسيط بين دول ومنها يد طولى للمحتل ومنها ومنها”.

المبادئ لا تتجزء..

تم إلغاء إحتفالاتهم باليوم الوطني القطري، ولكن حفل رأس السنة تم إقامته ب #درب_لوسيل ..!!

لا يعني وضع علم فلسطين ببداية الحفل ونهايته أنه مسموح بعمل هذه الإحتفالات.. ولا ننسى بأن الدم الفلسطيني والسوداني والسوري يسيل… على الأقل لا تناقضوا أنفسكم بأفعالكم💯👌🏽… pic.twitter.com/iZn7ZIS0xx — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) January 1, 2024



وغرد فراس الماسي عن وضع علم فلسطين خلال الفعاليات: “لا يعني وضع علم فلسطين ببداية الحفل ونهايته أنه مسموح بعمل هذه الاحتفالات.. ولا ننسى بأن الدم الفلسطيني والسوداني والسوري يسيل… على الأقل لا تناقضوا أنفسكم بأفعالكم”.

وجهات نظر أخرى

وكان للمغرد القطري عبد الرحمن بن سعود رأي آخر كتب فيه: “عشان مايلتبس الأمر على الناس وعشان مانكون مدعي مثالية ، الفعاليات اللي صارت أمس في بوليفارد لوسيل كانت جميلة جداً ونتمنى كل سنة تتكرر لأنها لا حرام ولا عيب سنة جديدة وحطوا چراخيات الدين بتاتاً ماله شغل ولاتقحمون الدين في كل شي”.

عشان مايلتبس الأمر على الناس وعشان مانكون مدعي مثالية ، الفعاليات اللي صارت أمس في بوليفارد لوسيل كانت جميلة جداً ونتمنى كل سنة تتكرر لأنها لا حرام ولا عيب سنة جديدة وحطوا چراخيات الدين بتاتاً ماله شغل ولاتقحمون الدين في كل شي ، إعتراضنا كـ ( قطريين ) فقط على وقت الفعالية في ظل… pic.twitter.com/CeFZefH6Ey — عبدالرحمن بن سعود 🇶🇦 (@absqtr86) January 1, 2024

وأضاف بن سعود: “اعتراضنا كـ ( قطريين ) فقط على وقت الفعالية في ظل مايحدث من عدوان على غزة وأيضاً لأن الدولة ألغت جميع الاحتفالات ومظاهر الفرح تضامناً مع فلسطين وأهلها حكموا عقولكم وفكروا بالمنطق مب كل شي يصير مايناسبكم تدخلون فيه موضوع الدين وهو ماله شغل الناس تبي تستانس وتفرح بالفعاليات دامها ماتخالف شرع الله ولاتمس قيمنا”.

ودعت المغردة عطر الشجن إلى إحياء رأس السنة الهجرية بنفس الاحتفالات والألعاب النارية: “حتى يكون لها نفس الصدى ونفس الأهمية” وفق تغريدتها.

إلغاء الاحتفال باليوم الوطني لقطر لأجل غزة

وكانت أعلنت قطر إلغاء احتفالات اليوم الوطني للبلاد، الذي يوافق 18 كانون الأول/ديسمبر من كل عام؛ وذلك تضامناً مع غزة.

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واعتاد القطريون الاحتفال باليوم الوطني لبلادهم بشكل سنوي في 18 ديسمبر من كل عام، وهو يوم المؤسس والذي يتم فيه إحياء ذكرى توحيد البلاد عام 1878.

وتتخلل هذا اليوم احتفالات ضخمة تشمل عروضاً عسكرية براً وبحراً وجواً على طول كورنيش الدوحة والذي يمتد لمسافة 8 كم إلا أنه تم إلغاؤها هذا العام تضامناً مع غزة التي تشهد حرباً إسرائيلية شرسة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.