هيفاء وهبي تنهي 2023 بصور مثيرة .. ظهرت بفستان قصير مزين عند منطقة الصدر بالماس

وطن – ودّعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عام 2023 بصور مثيرة، نشرتها عبر حسابها في تطبيق انستغرام instagram.

وظهرت هيفاء وهبي وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون البيج من خامة المخمل، مزينا عند منطقة الصدر بالماسات وعند الأكتاف بريش، كما ارتدت جواربا طويلة مرصعة، من تصميم جيانا يونس.

وعلقت “هيفاء” على الصور في انستغرام بالقول: “إجازة سعيدة، أتمنى أن يملأ موسم الأعياد منزلك بالبهجة وقلبك بالحب”.

وأبهرت “وهبي” بإطلالتها الجمهور، حيث عبّر الكثيرون عن اعجابهم بالظهور الأخير للفنانة اللبنانية.

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قبل أيام، شاركت هيفاء جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ظهرت فيها على طبيعتها بدون مساحيق تجميل، وابرزت جمالها الطبيعي.