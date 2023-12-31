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    حياتنا

    هيفاء وهبي تنهي 2023 بصور مثيرة .. ظهرت بفستان قصير مزين عند منطقة الصدر بالماس

    أبهرت "وهبي" بإطلالتها الجمهور، حيث عبّر الكثيرون عن اعجابهم بالظهور الأخير للفنانة اللبنانية
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات1 دقائق
    هيفاء وهبي تنهي 2023 بصور مثيرة
    هيفاء وهبي

    وطن – ودّعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عام 2023 بصور مثيرة، نشرتها عبر حسابها في تطبيق انستغرام instagram.

    وظهرت هيفاء وهبي وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون البيج من خامة المخمل، مزينا عند منطقة الصدر بالماسات وعند الأكتاف بريش، كما ارتدت جواربا طويلة مرصعة، من تصميم جيانا يونس.

    هيفاء وهبي تودع عام 2023 بصور مثيرة
    هيفاء وهبـي تودع عام 2023

    وعلقت “هيفاء” على الصور في انستغرام بالقول: “إجازة سعيدة، أتمنى أن يملأ موسم الأعياد منزلك بالبهجة وقلبك بالحب”.

    هيفاء وهبي في وداع العام 2023
    هيفاء وهبـي في وداع العام 2023

    وأبهرت “وهبي” بإطلالتها الجمهور، حيث عبّر الكثيرون عن اعجابهم بالظهور الأخير للفنانة اللبنانية.

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    قبل أيام، شاركت هيفاء جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ظهرت فيها على طبيعتها بدون مساحيق تجميل، وابرزت جمالها الطبيعي.

    هيفاء وهبي بدون مكياج
    هيفاء وهبـي بدون مكياج
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