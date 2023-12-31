بعد ظهورها في إسرائيل.. هل تم سحب جنسية سارة عيدان العراقية؟ (شاهد)

وطن – عادت ملكة جمال العراق السابقة “سارة عيدان” ـ تحمل الجنسية الأمريكية ـ لإثارة الجدل من جديد على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صوراً لها وهي تزور مستوطنات إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة، في تعبير عن تضامنها مع دولة الاحتلال.

ونشرت المتصهينة العراقية الصور، الخميس، على حسابها في موقع “إكس“، وعلقت عليها بوقاحة منقطعة النظير: “قمت بزيارة كفار عزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة بحق عائلات إسرائيلية بريئة داخل منازلها.”

I visited Kfar Aza, a place where the heart-wrenching horror of Hamas’s infiltration led to a massacre of innocent Israeli families right in their homes. Located just a mile from Gaza, we stood witness as the Iron Dome intercepted rockets launched by Hamas. I brought my old… pic.twitter.com/3gvZ1LD96x — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) December 28, 2023

سارة عيدان في إسرائيل

وأضافت في إشارة إلى الزي العسكري الأمريكي الذي ظهرت به في كفار غزة: “لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسياً، لكنني مازلت مصدومة وعجزت عن التعبير. لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش، مثل هذه الوحشية”.

ووفقاً لموقع ”تايمز أوف إسرائيل” العبري باللغة العربية، زعمت سارة عيدان في مقابلة مع القناة 12 العبرية، أن زيارتها تهدف إلى “إظهار حقيقة ما حدث في 7 أكتوبر، لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي”، والذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، وغالبيتهم من العراقيين.

سحب الجنسية العراقية من سارة عيدان

وكانت سارة عيدان تعرضت لهجمة في عام 2017 بعد أن نشرت صورًا لها مع ملكة جمال إسرائيل عدار جاندلزمان، خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم في لاس فيغاس، وعلقت عليها قائلة: “السلام والحب من ملكتي جمال العراق وإسرائيل”.

وطالب حينها نواب عراقيون البرلمان بسحب الجنسية العراقية منها بعد تصريحات لها في الأمم المتحدة في يوليو 2019، انتقدت فيها بلدها الأم لعدم دعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل.

وبحسب مزاعم “تايمز أوف إسرائيل” فقد سحبت الجنسية العراقية من سارة عيدان في عام 2019 بعد خطاب ألقته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعمت فيه دولة الاحتلال.

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حيث زعمت أن “الصراع العربي الإسرائيلي لم يكن قائما على خلافات سياسية حقيقية. لكنه متجذر بعمق في أنظمة المعتقدات التي يتم تدريسها في الدول الإسلامية، والتي تعتبر معادية للسامية”.

ولم تؤكد سارة عيدان هذه المعلومات عن سحب جنسيتها العراقية، وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 7 يوليو 2019، انتقدت عيدان الحكومة العراقية لعدم دعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل لعام 2017 أدار غاندلسمان.

وتساءلت وقتها في تصريحات لقناة “الحرة” الأمريكية: “هل يعقل هذا الكلام؟ هناك إرهابيون عراقيون مثل أبوبكر البغدادي لم يسحبوا جنسيتهم وأنا تُسحب مني جنسيتي بسبب تعبيري عن رأيي؟”.

ووقتها تلقت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي دعوات تطالب بإسقاط الجنسية العراقية عن عيدان، بسبب دفاعها عن إسرائيل ومهاجمتها حركة حماس.

العضو باللجنة على الغانمي، قال في تصريحات صحفية آنذاك إن ما فعلته عيدان «جريمة، يحاسب عليها القانون»، وأضاف أن «عقوبة ما تقوله وتعمله سارة عيدان، إذا كان يصل إلى إسقاط الجنسية العراقية عنها، فنحن ندعم ذلك».

وفي عام 2020، أثارت جدلاً على الإنترنت بعد أن نشرت صورة مع رئيس الموساد الإسرائيلي في البيت الأبيض خلال حفل التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وتتبنى سارة عيدان موقفا دفاعيا عن دولة الاحتلال حيث صرّحت: “الولايات المتحدة هي وطني الوحيد وأحتاج إلى حمايته”.