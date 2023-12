بعد ظهورها في إسرائيل.. هل تم سحب جنسية سارة عيدان العراقية؟ (شاهد)

وطن – عادت ملكة جمال العراق السابقة “سارة عيدان” ـ تحمل الجنسية الأمريكية ـ لإثارة الجدل من جديد على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صوراً لها وهي تزور مستوطنات إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة، في تعبير عن تضامنها مع دولة الاحتلال.

ونشرت المتصهينة العراقية الصور، الخميس، على حسابها في موقع “إكس“، وعلقت عليها بوقاحة منقطعة النظير: “قمت بزيارة كفار عزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة بحق عائلات إسرائيلية بريئة داخل منازلها.”

I visited Kfar Aza, a place where the heart-wrenching horror of Hamas’s infiltration led to a massacre of innocent Israeli families right in their homes. Located just a mile from Gaza, we stood witness as the Iron Dome intercepted rockets launched by Hamas. I brought my old… pic.twitter.com/3gvZ1LD96x

— Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) December 28, 2023