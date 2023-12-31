“بمرسيدس جي كلاس” .. هكذا كافأ شاب سعودي طبيباً عمانياً عالج والدته (فيديو)

وطن – أهدى شاب سعودي طبيباً عمانياً سيارة مرسيدس “جي كلاس – G-Class”، تقديراً له بعد أن قام بعلاج والدته.

وتداول ناشطون وحسابات على منصة X، مقطع فيديو، يظهر فيه شاب سعودي يقدم لطبيب عماني سيارة مرسيدس جي كلاس، كهدية له.

وأشار مغردون إلى أن المقطع قديم، لكنجرى اعادة تداوله بكثرة على المنصات من جديد.

وكشف مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاقٍ واسع بين المغردين، أن الشاب أراد أن يهدي الطبيب العماني محمود الشيباني، سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2022؛ كهدية له لأنه عالج والدته.

وأظهر المقطع الشاب وهو يعطي الطبيب مفتاح السيارة. لكن الطبيب حاول أن يرفض الهدية، ثم أصر الشاب على أن يعطيها له وقال: “لا تردها”.

تعليقاً على موقف الشاب السعودي مع الطبيب العماني، قال حساب باسم “تأبط شراً” على منصة X: “شوفوا كرم الخليجين لبعض .. طبيب عماني كفو وسعودي قدر الجميل والمعروف ان الدكتور العماني بعد الله كان سبب في شفاء والدة السعودي هذا ان قالك عينين براس”.

كما أشادَ كثير من المغردين في تعليقاتهم بكرم الشاب السعودي.