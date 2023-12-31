ما الذي يشعر به مقاوم القسام عندما تُبتر قدماه؟.. مشهد مَهيب يُجيب بعد فيديو الشهيد الساجد

وطن- مع حالة التفاعل التي أثيرت مع فيديو المقاوم الذي أصرّ على أن يلقى ربه وهو شهيد ساجد، بعد إصابته بقذيفة إسرائيلية في معارك غزة، أعاد نشطاء تداول مقطع فيديو لمقاوم قسامي تعرض للإصابة في حرب سابقة.

وفي المقطع المتداول، يقول أحد مقاومي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنه تعرض للقصف بصاروخ زنزانة أثناء زراعته عبوة تحت دبابة إسرائيلية.

وأضاف أنه تم بتر قدميه الاثنتين، في حين تم تركيب أطراف صناعية له في قطاع غزة.

وأشار إلى أن أول شيء تبادر إلى ذهنه وهو ملقى على الأرض مصابا وقد أصابته القشعريرة، وهو كيفية عودته للجهاد.

فيديو الشهيد الساجد

وجاء تداول هذا الفيديو، تزامنا مع تفاعل واسع مع مقطع الشهيد الساجد الذي انتشر في الأيام الماضية، وقوبل باحتفاء بالمقاوم الشهيد الذي لاقى ربه ساجدا.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره من إحدى طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لحظة استهداف مقاوم فلسطيني وإصابته بشكل مُباشر ممّا أدى لاستشهاده.

ووثق مقطع الفيديو، الشهيد وهو يجلس ثم يميل على جانبه، ويرفع سبابة يده اليمنى بإشارة التوحيد، قبل أن يسجد على الأرض مفارقاً الحياة.

وأوضحت “القناة 14” العبرية، أن الفيديو التقط في وسط مدينة خان يونس، وتم استهداف المقاوم من قبل طائرة تتبع للواء الاحتياط 55 في جيش الاحتلال.

وأشارت القناة إلى أن جيش الاحتلال نفذ مجازر وحشية في خان يونس وقام، بتفجير منازل بشكل جماعي في إطار زعمه وجود مقاومين بداخلها.