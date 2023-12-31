طفل مصاب بحروق شديدة في غزة يوجه رسائل مؤثرة للأهلي المصري وحارسه محمد الشناوي (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو لطفل فلسطيني مصاب بحروق شديدة جراء إحدى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو يوجه رسالة إلى النادي الأهلي المصري.

وقال الطفل علي إسماعيل مشتهي، في لقاء ملتفز، من داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة: “كان نفسي ألبس قفازات الأهلي وحذاء الأهلي وزي الأهلي، لبس في الآخر لبست هذه القفازات”، في إشارة إلى الضمادة التي تلف يديه جراء الإصابة.

وأضاف أن قدوته هو الأهلي المصري الذي يحبه كثيرا، ووجه رسالة للنادي قائلا: “خدوني عندكم أنا وخالتي وبنت عمي وابن خالي.. خدوني عندكم عالجوني وأشوف محمد الشناوي قدوتي وقدوة كل واحد بيحب النادي الأهلي”.

وأشار إلى أنه يحلم بأن يكون حارس النادي الأهلي عندما يكبر أسوة بمحمد الشناوي، وقال: “كان نفسي ألبس قفازات وحذاء وزي الشناوي”.

ولفت الطفل المصاب إلى أنه كان يحلم بالسفر إلى مصر، لتشجيع النادي الأهلي والتدريب هناك، وتابع: “الأهلي مش بيسود وجوهنا لا بيبيضها، وآخر مرة فاز ببطولة إفريقيا ورفعوا رأسنا”.

أطفال غزة.. بنك أهداف الاحتلال

وأطفال غزة رقم صعب وكلفة مؤلمة في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وإلى جانب آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين من الأطفال جراء الحرب الإسرائيلية الهمجية، فإن الأطفال الذين نجوا يعيشون حالة بائسة.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، إن أكثر من 80 في المائة من الأطفال في قطاع غزة “يعانون من فقر غذائي حاد”.

وتضيف أن ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، كما أن نحو 400 طفل يُقتلون أو يصابون كل يوم في قطاع غزة، والباقين يعانون من صدمات عصبية أو نفسية.