سيارة نادرة تثير الجدل في السعودية وسعرها لا يُصدق (فيديو)

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو أثار جدلا ويظهر سيارة نادرة، قالوا إن قيمتها تبلغ 21 مليون ريال.

وأظهر مقطع الفيديو سيارة إيطالية نادرة من نوع “سيفن” يبلغ سعرها 21 مليون ريال سعودي، داخل احد معارض السيارات الفارهة.

سيارة نادرة في السعودية

ويُظهر الفيديو أحد السعوديين وهو يُقدم السيارة واصفاً إياها بأنها “من أندر السيارات في العالم” ، حيث لا يوجد منها سوى 40 “قطعة- سيارة فقط في العالم.

ولفت بحسب الفيديو إلى أن السيارة النادرة والثمينة لم تقطع سوى 300 كيلومتر فقط، مما يجعلها في حالة فنية جيدة جداً.

وفيما لم يتم الكشف عن هوية صاحب السيارة أو مكان وجودها، أثار مقطع الفيديو موجة من التعليقات المتباينة بين من أعرب عن دهشته من المبالغة في سعرها غير المألوف وبين من اعتبر السعر عادياً نظرا لحالة السيارة وموديلها ومواصفاتها.

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وعلق “سامي الجهني”: “المشكلة سيارات منها الالاف ولا تجد قطع غيار لها بالسوق فما بالك بسيارة منها 40 قطعة فقط”.

وأضاف :” أتوقع السيفون فقط يحتاج له شهور حتى تلاقية والاسطبات تحتاج ترهيم يخليها مزهرية عنده أو تراث”.

وفي السياق ذاته عقب آخر:” لو بـ 21 ألف ما اشتريها نادرة أكيد قطعها مش متوفرة وصيانتها صعبة”. وقال “فواز”بنبرة تهكم “ارحمونا من الهياط”.