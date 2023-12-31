حماس والجهاد الإسلامي تردان على نتنياهو وتضعان شرطا لتبادل الأسرى

وطن- حدّدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، موقفيهما من أي صفقة محتملة مع الاحتلال الإسرائيلي حول تبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت حركة حماس، في بيان، إنه لا حديث عن أي تبادل أسرى إلا بوقف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت “أمام سيل الدماء والتضحيات والصمود الذي قدمه شعبنا الفلسطيني، لابد من وقف العدوان أولا وقبل كل شيء، والهدن المؤقتة والمجتزأة صارت وراءنا”.

موقف الجهاد الإسلامي

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي على لسان أمينها العام زياد النخالة: “لن يكون بيننا وبين العدو صفقات لتبادل الأسرى أو غير ذلك، ما لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة”.

وأضاف النخالة: “لا صفقات تبادل للأسرى بلا انسحاب قوات العدو بالكامل من قطاع غزة”، مؤكداً أنّه لا قيمة لأي حديث آخر في حال لم تتم هذه الشروط.

تصريحات حماس والجهاد الإسلامي جاءت ردا على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زعم بأن “صفقة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة، سوف تُنفَّذ”.

اجتماع مهم لمجلس الحرب الإسرائيلي

في سياق متصل، ينعقد مجلس الحرب الإسرائيلي في وقت لاحق من الأحد، لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت الجزيرة، إن مجلس الحرب سيناقش أفكارا تتعلق بتبادل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مع أسرى فلسطينيين لدى الاحتلال.

وأضافت أن هناك نوعا من التفاؤل الحذر بحسب ما تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، برغم أن المقاومة الفلسطينية ما تزال تصر على وقف تام لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج السياج الأمني، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وأشارت إلى أن المطروح الآن هو صفقة مرحلية بنفس الشروط الإسرائيلية السابقة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قد قالت إن مجلس الحرب بحث يوم الخميس، مقترحا قطريا لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ووفق المقترح، يفرج عن 40 إلى 50 أسيرا إسرائيليا مقابل وقف لإطلاق النار يمتد لشهر كامل.

وقالت القناة إن هناك مرحلة ثانية تبدو أكثر تعقيدا ولم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكنها تتضمن بحسب التقديرات دعوة لتسوية انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.