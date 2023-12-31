جدل في إسرائيل بسبب أسلحة صينية قياسية تستخدمها كتائب القسام.. ما القصة؟

وطن- أثيرت حالة من الجدل في إسرائيل، بسبب أحد الأسلحة التي استخدمتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في المواجهات البرية في محاور القطاع.

حالة الجدل والتساؤلات أثيرت بعد إعلان كتائب القسام، تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي بسلاح قنص من العيار الثقيل “M99” في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن استخدام هذا السلاح من قِبل كتائب القسام في معارك قطاع غزة.

وقال موقع “Gun Wiki“، إنه قد تم تطوير M99 استجابةً لطلب من جيش التحرير الشعبي الصيني، وهي بندقية مضادة للعتاد برصاص من العيار الثقيل 12.7 × 108 ملم.

وأضاف أن بندقية M99 من الممكن أن تقضي على هدف على بعد 1600 متر خلال ثانيتين، يعني قبل أن يصل صوتها لموقع الهدف بـ2.7 ثانية.

القسام يستخدم أسلحة صينية قياسية

وبالتزامن مع إعلان “القسام”، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قيادة جيش الاحتلال زوَّدت المستوى السياسي بمعلومات عن استخدام كتائب القسام أسلحة صينية قياسية.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن أن جيش الاحتلال ضبط كميات من الأسلحة الصينية في قطاع غزة، وفق مزاعمه.

ونقلت القناة، أن أسئلة تدور في الأروقة الأمنية حول كيفية وصول هذه الأسلحة من الصين إلى قطاع غزة.

وكانت كتائب عز الدين القسام، قد أعلنت مساء السبت، تنفيذ عدة عمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور القتال المختلفة.

أبرز هذه العمليات تمثلت في إيقاع قوة إسرائيلية في كمين واستهداف 8 دبابات شرق مدينة غزة.

وقالت “القسام”، إنها أوقعت عدداً من الجنود الإسرائيليين المستهدفين، بين “قتيل جريح”، وأضافت: “أوقعنا قوة راجلة داخل مبنى في حي التفاح (شرق مدينة غزة) في كمين محكم، وأسقطنا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا 8 دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105، في حيي التفاح والدرج، شرق مدينة غزة.