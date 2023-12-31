تامر حسني يحتضن طليقته بسمة بوسيل .. هل اختارا العودة في آخر يوم بـ2023!؟

وطن – يبدو أنّ الفنان المصري تامر حسني اختار آخر يوم في السنة 2023، ليعود إلى طليقته المغربية بسمة بوسيل.

فقد نشر تامر حسني صورة، عبر حسابه الرسمي في انستغرام، فاجأت الجمهور، ظهر فيها مع زوجته السابقة بسمة بوسيل وابناءهما، مودعين العام 2023، وفي استقبال العام الجديد 2024.

وعلّق تامر على الصورة: “كل سنه و انتوا طيبين و يا رب.. سنه افضل على الجميع و على امتنا العربيه”.

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وظهر تامر في الصورة مرتدياً جلابية، ويحتضن بسمة وأبناءهما الثلاثة، علماً أن هذه ليست المرّة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي معاً منذ انفصالهما في أبريل 2023.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

كان كل من تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل أعلنا الطلاق رسمياً يوم 27 أبريل2023، وذلك بعد أشهر طويلة من الشائعات التي تناولت انفصالهما.

وكتب النجم الشاب عبر حسابه في “ستوري إنستغرام”، تعليقاً على منشور لزوجته اليوم “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد”.

كما أضاف: “وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله”.

وكانت بسمة بوسيل أعلنت أولاً عبر حسابها في “إنستغرام” انفصالها عن والد أطفالها.

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وقالت “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يارب”.

وعبّر الجمهور عن فرحته وسعادته برؤية بسمة بوسيل إلى جانب تامر حسني، متمنين أن يكون الثنائي قد قررا العودة لبعضهما البعض واكمال حياتهما معاً .