الحوثي تكشف عن عدد القتلى بقواتها البحرية بعد قصف طائرات أمريكية لزوارقها

وطن – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، عن مقتل 10 من عناصرها وإصابة آخرين، جراء قصف أمريكي استهدف زوارق للجماعة هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر.

وكشفت مصادر أنه تم إنقاذ المصابين بعد الهجوم ونقلهم إلى المستشفى، فيما نجا 4 أشخاص آخرين.

وفيما لم تقع إصابات على متن سفينة الحاويات المملوكة للدنمارك والتي تعرضت للهجوم من قبل المسلحين الحوثيين، قال الجيش الأمريكي إن العديد من أفراد أطقم الحوثيين المسلحين قتلوا عندما فتحت مروحيات تابعة للبحرية النار بعد استهداف سفينة حاويات “ميرسك“.

جماعة الحوثي تكشف التفاصيل وتعلق

من جانبها قالت الجماعة الموالية لإيران في بيان نشره الناطق العسكري باسمها العميد “يحيى سريع” عبر حسابه الرسمي بـ”إكس“، إن الحادث وقع بينما كانت القوات البحرية التابعة للحوثيين تمارس مهامها في منع السفنِ الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الاحتلال من المرورِ عبر البحرِ الأحمرِ تضامنا مع غزة، حسب قوله.

وتابع أن قوات أمريكية أقدمت على الاعتداء على 3 زوارق تابعة للحوثيين، ما أدى إلى مقتل وفقدانِ عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية التابعة للجماعة.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدق الله العظيم

وبينما كانتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ تمارسُ مهامَّها… pic.twitter.com/jPWkj0PWuc — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 31, 2023

وتابع يحيى سريع في نص بيانه أن “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وهي تزفُّ في خِضمِّ معركةِ الإسنادِ لطوفانِ الأقصى هؤلاءِ الشهداءَ من أجلِ فلسطينَ تؤكدُ أنَّ العدوَّ الأمريكيَّ يتحملُ تبعاتِ هذه الجريمةِ وتداعياتِها.”

وأضاف أنَّ “تحركاتِه العسكريةَ في البحرِ الأحمرِ لحمايةِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ لن تمنعَ اليمنَ من تأديةِ واجبِه الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ دعماً ونصرةً للمظلومين في فلسطينَ وغزة.”

وأهابت الجماعة التي استهدفت في الأشهر الأخيرة عدداً من السفن التجارية والأهداف العسكرية في البحر الأحمر وإسرائيل، ببقيةِ الدولِ “عدمَ الانخراطِ في المسلكِ الأمريكيِّ الخطيرِ لما سينتجُ عنه من تداعياتٍ سلبيةٍ قد تؤثرُ تداعياتُها على الجميع.”

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وأكدت جماعة الحوثي أن القوات البحريةُ للجماعة نجحتِ في تنفيذِ عمليةٍ عسكريةٍ استهدفتْ سفينةَ حاوياتٍ “ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou” كانت متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ، وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة.

وجاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الاستجابةَ للنداءاتِ التحذيريةِ للقواتِ البحريةِ اليمنية.

وشددت جماعة الحوثي على ما جاءَ في بياناتِها السابقةِ بشأنِ منعِ مرورِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ كافة، أوِ المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ، مع حرصِها الكاملِ على حركةِ الملاحةِ البحريةِ إلى كلِّ الوجهاتِ باستثناءِ الكيانِ الإسرائيلي.

وأضافت: “نجدد نصحنا للدول كافةً بعدمِ الانجرارِ مع مخططاتِ الأمريكيِّ الهادفةِ إلى إشعالِ الصراعِ في البحرِ الأحمرِ وأنها لنْ تترددَ في التصدي لأيِّ عُدوانٍ ضد بلدِنا وشعبِنا.”

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بريطانيا تستعد لشن هجمات على الحوثي

من جانبها أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية، الأحد، في تقرير لها بأن الجيش البريطاني يستعد وينسق مع أمريكا لشن هجمات جوية على أهداف حوثية في اليمن.

وأوضح المصدر أن “الجيش البريطاني سينضم إلى الولايات المتحدة وربما دولة أوروبية أخرى لإطلاق وابل من الصواريخ ضد أهداف مخططة مسبقا إما في البحر أو في اليمن نفسه، حيث يتمركز الحوثيون”.