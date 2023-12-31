الأردن.. وزير الزراعة يُقر بتصدير الخضروات لإسرائيل ويبرر بـ”شماعة التجار”

وطن – برر وزير الزراعة الأردني “خالد حنيفات” للتعامل الحكومي المتسامح مع الشركات الأردنية التي تصدر الخضروات والفواكه للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من مخاطبته الاحتلال والشركات التي تتعامل معه برسالة وصفت بالشديدة.

وعادت قضية دعم الأردن لإسرائيل بالخضار والفواكه للواجهة، بعد انتشار فيديو أظهر صناديق خضروات وفاكهة أردنية في الأسواق الإسرائيلية بدا أنها مصدرة حديثاً.

الأردن .. تصدير الخضروات لإسرائيل

ورغم نفي الحكومة الأردنية لتلك الأنباء، إلا أن ما ظهر من لقطات وصور مؤخرا أكد سماح النظام الأردني لإمداد الاحتلال ومساعدته في مواجهة تحديات وتبعات الحرب على غزة.

وزير الزراعة خالد حنيفات مخاطبا تجار الخضار والفواكه الذين يصدرون إلى إسرائيل في ظل العدوان المستمر على غزة: “استحوا على حالكم شوي” الوزير أوضح في مقابلة مع المملكة أنه لا يوجد قانون يمنع التجار من التصدير إلى إسرائيل#الأردن #وزارة_الزراعة #التصدير #هنا_المملكة pic.twitter.com/Dpj9pk17Ry — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 31, 2023



حنيفات يبرر تساهل الأردن مع تصدير الخضروات لإسرائيل!

وقال وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات بتصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية ورصدتها (وطن): “لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير لإسرائيل، فقط نقول لهم في ظل الظرف الحالي، استحوا على حالكم شوي بس”.

وأضاف الوزير بأن “قطاع الزراعة في الأردن لا يتأثر بشكل كبير بالتداعيات الإقليمية والعالمية”.

وتابع بأن هناك “تجار لديهم عقود مع الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى التصدير للضفة الغربية.. بالإضافة إلى ترانزيت عبر ميناء حيفا وهي ثلاث مسارات”.

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وأكمل وزير الزراعة الأردني حول ما يجري في قطاع غزة: “أنا أعتقد أن موقف الأردن لا يزاود عليه في موقفه تجاه القضية وتجاه ما يجري حالياً في غزة.. وموقف الحكومة والموقف الشعبي واضح ولا يصطنع والمزاودة عليه مسألة غير مقبولة”.

وعن الخطة الأردنية للزراعة المستدامة قال حنيفات إنه “تم تبنيها من القطاع الخاص لإشراك المزارع الأردني و كل الهيئات والأطر التي تمثل المزارعين الأردنيين”.

ولم يتطرق الوزير بشكل كبير لقضية تصدير الخضروات والفواكه للاحتلال الإسرائيلي، وذهب للحديث عن الشأن الداخلي الأردني وبأن خطط الأردن الاقتصادية تسعى لدعم فرص العمل، والحد من الفقر، والتنمية الريفية، وتمكين المرأة.

لقطات أخرجت الحكومة الأردنية عن صمتها

وكانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت لقطات وصور صناديق خضروات وفواكه مختلفة أبرزها (البندورة والخيار والكوسا)، في الأسواق الإسرائيلية مصدرها شركات أردنية.

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ويظهر على تلك اللقطات اسم شركة “رائد الهمشري” العضو بالجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه.

كانت الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه قد أصدرت في وقت سابق بياناً استنكرت فيه التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية القطاع الزراعي إلى الالتزام بالمقاطعة مبينة أنها ستتخذ إجراءات بحق التجار المخالفين.

والجمعة الماضية خرجت مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في الأردن احتجاجًا على استمرار عمليات تصدير الخضروات الأردنية إلى الاحتلال وسط المجازر الإسرائيلية المتواصل بحق الفلسطينيين في غزة.