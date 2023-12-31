“أبو عبيدة يظهر قرب خان يونس وهتافات باسمه”.. حقيقة صور متداولة

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمتحدّث باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” وهو يتجول في قطاع غزة، وراجت الصورة بشكل واسع للرجل الذي تحول إلى رمز وأيقونة من أيقونات المقاومة الفلسطينية.

ويظهر في الصورة المتداولة رجل ملثّم بين عدد من الأشخاص يبدو أنّهم يحتفون به ويلتقطون معه صوراً، في القطاع الذي يشهد قصفاً إسرائيلياً مدمرّاً وحرب شوارع ضارية منذ عملية طوفان الأقصى التي باغتت بها حماس إسرائيل في أكتوبر الماضي.

ظهور القائد #ابو_عبيدة فى محور صلاح الدين قرب خان يونس بالأمس، وإلتفاف السكان حوله رغم القصف والدمار والخراب والحصار والتجويع والتعطيش..💚 الحياة عقيدة وجهاد pic.twitter.com/qGEq2VK2ex — mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) December 26, 2023

لكن بالبحث والتقصي تبين أن الصورة المتداولة قديمة وليست جديدة.

حقيقة ظهور أبو عبيدة قرب خان يونس

حيث أرشد التفتيش عنها على محركات البحث من قبل وحدة التحقق بوكالة “فرانس برس” أنها منشورة في العام 2014 على الأقل. ما ينفي مزاعم أنها صورة حديثة خلال هذه الأحداث والحرب الحالية.

وجاء في التعليقات المرافقة “ظهور القائد أبو عبيدة قرب خان يونس، والتفاف الناس حوله رغم القصف والدمار والخراب والحصار والتجويع”.

وقالت الوكالة من خلال “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” أن هذا الادعاء غير صحيح، والصورة منشورة منذ عام 2014 على الأقلّ.

التقطت في مدينة رفح

ونُشرت الصورة آنذاك، وتحديداً في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، على حساب “المركز الفلسطيني للإعلام” على موقع أكس.

وجاء في التعليق المرافق للصورة وقتها “الناطق باسم كتاب الشهيد عزّ الدين القسّام أبو عبيدة يحيّي الجماهير في مهرجان” في مدينة رفح المحاذية للحدود المصريّة.

وكان أبو عبيدة، قد كشف قبل يومين أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تدمير 825 آلية إسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

اقرأ أيضا:

وقال في أحدث ظهور له عبر كلمة صوتية مُسجَّلة، إنه بعد 83 يوما من العدوان الإسرائيلي لا تزال المقاومة في الميدان تتصدى لجنود الاحتلال.

وتابع أن كتائب القسام نشرت كثيرا من الصور التي توثق استهداف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، قائلا “إن هذا غيض من فيض”.