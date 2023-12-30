6 من أسرار الطائرات لا يتم إخبار الركاب بها تكشفها خبيرة سفر قامت بأكثر من 300 رحلة

وطن – كشفت خبيرة سفر بعض أسرار الطائرات، بما في ذلك سبب عدم المشي حافي القدمين ومتى يجب عدم استخدام بطانيات الرحلات الجوية.

وكشفت خبيرة السفر، التي قامت بأكثر من 300 رحلة جوية، بعض أسرار الطائرات والحقائق المثيرة عنها التي لا يُخبَر بها الركاب عادة.

في فيديو على يوتيوب، حذرت “ميغان جوجون” متابعيها من الابتعاد عن بطانيات شركات الطيران وشرحت لماذا يعتبر ارتداء الجوارب فكرة سيئة دائمًا.

أكثر المقاعد أمانًا في الطائرة

لمن يقلقون بشأن السلامة، تقترح “ميغان” اختيار المقاعد “في وسط الصف الأخير في مؤخرة الطائرة. وتقول إن هذه الأماكن لديها “أعلى معدلات النجاة في حالة وقوع تحطم.”

الثقوب الصغيرة في أسفل نوافذ الطائرة

تشرح ميغان أن هذه الميزة، المعروفة باسم “ثقب التنفيس”، لها دور كبير في الحفاظ على ضغط المقصورة ومنع النافذة من التعرق.

وتوضح أيضًا أن نوافذ الطائرات التجارية عادة ما تتكون من ثلاث طبقات – خارجية ووسطى وداخلية – مصنوعة من الأكريليك والزجاج.وفق ترجمة وطن عن موقع express

تمنع الطبقة البلاستيكية الداخلية الركاب من الوصول إلى الطبقات الزجاجية الوسطى والخارجية. تحتوي الطبقة الوسطى على “ثقب تنفيس”، يليه فجوة هوائية، ثم الطبقة الخارجية من الزجاج.

للحفاظ على أمان المقصورة، من المهم إدارة الضغط بين طبقات النافذة الداخلية والخارجية.

تحقق دائمًا من تحت مقعدك

تكشف “ميغان” عن سر لا تشاركه شركات الطيران عادة: يجب أن تكون هناك سترات نجاة تحت كل مقعد.

ولكن في بعض الأحيان، يأخذها الركاب، لذا يستحق التحقق من مقعدك قبل الإقلاع.

إذا لم تجد واحدة، أخبر مضيف الطيران على الفور.

مطافئ السجائر في المرحاض

ميزة أخرى قد لا تكون لاحظتها، كما قالت الخبيرة، هي مطفأة السجائر في الحمام.

على الرغم من أن التدخين ممنوع في الطائرات، إلا أن بعض الركاب يخالفون القواعد.

لذا، يجب أن تحتوي الطائرات على مكان آمن لإطفاء السجائر.

لا تمشي حافي القدمين

نصيحة أخرى من “ميغان” هي تجنب المشي في الطائرة حافي القدمين.

وتبين أن “القطرات الصغيرة على الأرض ليست دائمًا ماء”، و”أرضيات الممرات تتراكم عليها أيضًا الجراثيم التي يتم جلبها من حمام الطائرة.”

“البطانية”

تبين ميغان أن الوسائد والبطانيات في الرحلات الطويلة يتم إعادة استخدامها وقد تكون نظيفة فقط لأول رحلة في اليوم.

تقول كاترينا مكغريل، وهي مضيفة طيران سابقة، إن أفضل طريقة للتأكد من نظافة البطانية هي التأكد من أنها ملفوفة في بلاستيك.

“استخدام الأكياس البلاستيكية المغلقة يعني أن الركاب سيعرفون أن بطانيتهم نظيفة”، كما قالت.