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    الهدهد

    مقتل أسير إسرائيلي بعد محاولة فاشلة لتحريره (فيديو)

    أعلن المتحدث باسم كتائب "أبو علي مصطفى" مقتل أسير إسرائيلي لدى المقاومة بعد محاولة فاشلة لتحريره بهجوم داخل قطاع غزة
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    مقتل أسير إسرائيلي في غزة
    كتائب أبو علي مصطفى تعلن مقتل أسير إسرائيلي أثناء محاولة تحريره

    وطن – بثت كتائب “أبو علي مصطفى” الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، مقطع فيديو قالت إنه لمقتل أسير إسرائيلي لديها حاول الاحتلال تحريره ثم قامت بقتله عبر استهدافه بغارة جوية بعد عجزه عن الوصول إليه.

    وقالت الكتائب الفلسطينية إن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل عسكري إسرائيلي محتجز لدى الكتائب في غزة، وتسببت في إصابة عدد من محتجزيها.

    ونقل تلفزيون “العربي” عن متحدث باسم الكتائب رسالة صوتية أوضح فيها أن الغارة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير العسكري.

    مقتل أسير إسرائيلي بعد فشل تحريره

    ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى عن موعد أو مكان احتجاز هذا العسكري في غزة موضحاً أن الكتائب لا تزال تحتفظ بجثته.

    ولم يصدر أي تعليق من جانب مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

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    والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعد ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية بعد “فتح”.

    ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة

    وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت السبت، أن ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني بلغوا 21672 شهيداً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

    ومن بين الضحايا 165 شهيداً و 250 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

    وأوضحت الوزارة أن 56165 شخصاً جرحوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأن 1% فقط من الجرحى تم إجلاؤهم للعلاج خارج القطاع عن طريق معبر رفح.

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