مقتل أسير إسرائيلي بعد محاولة فاشلة لتحريره (فيديو)

وطن – بثت كتائب “أبو علي مصطفى” الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، مقطع فيديو قالت إنه لمقتل أسير إسرائيلي لديها حاول الاحتلال تحريره ثم قامت بقتله عبر استهدافه بغارة جوية بعد عجزه عن الوصول إليه.

وقالت الكتائب الفلسطينية إن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل عسكري إسرائيلي محتجز لدى الكتائب في غزة، وتسببت في إصابة عدد من محتجزيها.

ونقل تلفزيون “العربي” عن متحدث باسم الكتائب رسالة صوتية أوضح فيها أن الغارة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير العسكري.

مقتل أسير إسرائيلي بعد فشل تحريره

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى عن موعد أو مكان احتجاز هذا العسكري في غزة موضحاً أن الكتائب لا تزال تحتفظ بجثته.

ولم يصدر أي تعليق من جانب مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

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والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعد ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية بعد “فتح”.

#عاجل فيديو جديد 🔥 🔻

محاولة فاشلة لتحرير جندي صهيوني محتجز لدى كتائب الشهيد أبو علي مصطفى.

المقاومة أفشلت الهجوم وألحقت خسائر بالقوة الإسرائيلية، كما وأدت إلى مقتل الجندي المحتجز. pic.twitter.com/1SH8cTwH2c — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 30, 2023

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت السبت، أن ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني بلغوا 21672 شهيداً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

#عاجل | وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية أدت لاستشهاد 165 وإصابة 250#حرب_غزة pic.twitter.com/ZtX2o9FTWv — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 30, 2023

ومن بين الضحايا 165 شهيداً و 250 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن 56165 شخصاً جرحوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأن 1% فقط من الجرحى تم إجلاؤهم للعلاج خارج القطاع عن طريق معبر رفح.