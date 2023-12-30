مقاتلو القسام يسخرون من جنود الاحتلال بعد حرقهم وتفجير آلياتهم (فيديو)

وطن – نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، السبت، مشاهد جديدة للمعارك مع جيش الاحتلال في خان يونس، وبدت في أحد المشاهد عبوة شواظ في قلب دبابة تم تدميرها فيما بعد.

وأعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، في بيان لها تناقلته وسائل إعلام فلسطينية عن استهداف 8 دبابات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105”.

وقالت الكتائب إن مجاهديها التحموا مع آليات العدو في محاور مدينة “خان يونس”. وعرضت قناة “الجزيرة” مشاهد جديدة للمعارك الضارية بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف آليات من المسافة صفر إحداها بعبوة “شواظ” واشتعال النار في عدد منها.

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تدمير آليات الاحتلال

وأظهر مشهد الدبابة وهي تمر أمام باب منزل مفتوح فيما بدت العبوة أعلى قمرة القيادة، وفجأة تنفجر الدبابة لتتحول إلى كتلة من النيران، وتتطاير أجزاؤها لتصل بعضها إلى داخل المنزل المفتوح.

وبدا في مشهد تال أحد المجاهدين داخل نفق قرب دبابة رابضة بجانب سياج أسمنتي، ويتم تحديدها كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب.

وترى يد مقاوم وهي تضع عبوة شواظ على جانبها قبل أن يعود إلى النفق ثانية، لتتحول الدبابة إلى كتلة نيران. كما تم استهداف جرافة، وعند مجيء جرافة ثانية لسحبها تم استهدافها هي الأخرى بقذيفة الياسين 105.

وفي مشهد آخر بدت النيران وهي تشتعل فيها، ويسمع صوت أحد المقاومين وهو يقول إن “الجرافة الصفراء جاءت تجرف ويعتقد سائقها أن لا أحد في البلاد.”

وأضاف: “من ساعتين وهو يجرف في مقابر المسلمين، وتم استهدافه الحمد لله.”

ويسمع صوت مقاوم آخر وهو يقول:” قمنا بفضل الله قبل ساعة بتدمير جرافة وتم حرقها بالكامل بفضل الله عز وجل، وهي -حسب قوله- الجرافة الرابعة منذ صباح اليوم.

وقال مقاوم ساخراً: “النار اندلعت منذ ساعتين ولا زالت مشتعلة ونحن نجلس نتدفأ على نارها.”

ووفق معلومات واردة بالفيديو استمرت النيران مشتعلة لـ 3 ايام دون أن تتقدم أي قوة سواء لإنقاذها أو سحب الجرافات المتفحمة