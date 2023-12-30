مفاجآت في تشكيلة منتخب مصر التي ستخوض كأس أمم أفريقيا 2024

وطن- شهدت تشكيلة منتخب مصر لكرة القدم، العديد من المفاجآت في القائمة المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار الشهر المقبل.

واختار المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، 27 لاعباً في القائمة التي ستخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، لعل أبرزهم محمد صلاح ومحمد النني.

تشكيلة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2024

ومن أبرز استبعادات المدرب فيتوريا في قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024، حسين الشحات لاعب الأهلي ورامي رابيعة وياسر إبراهيم وطارق حامد الذي قرر الاعتزال الدولي.

🔴📋 | فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 🇪🇬٢٠٢٤ أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم : pic.twitter.com/iDz9GyJvTz — EFA.eg (@EFA) December 30, 2023

فيما تواجد في القائمة أحمد فتوح لاعب الزمالك وأحمد نبيل كوكا والحارس محمد صبحي، إلى جانب عودة أحمد حجازي إلى التشكيلة بسبب الإصابة على مستوى القطع الصليبي مع نادي اتحاد جدة السعودي.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر (الفراعنة)، المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، أحمد الشناوي، محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، اسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، أحمد فتوح، محمد حمدي، علي جبر، عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي، مروان عطية، محمود حمادة، أحمد نبيل كوكا.

مركز الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، مصطفى فتحي، أحمد حسن كوكا، محمود كهربا.

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موعد نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024

وسيخوض منتخب مصر لكرة القدم، منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، ضمن المجموعة الثانية بجوار غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بهذه البطولة خلال مشواره برصيد 7 ألقاب، كما يعد منتخب السنغال أخر بطل توج بها.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار(ساحل العاج)، خلال الفترة ما بين 13 يناير/ كانون الثاني وحتى ال11 من شهر فبراير/ شباط القادمين.