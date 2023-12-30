“مع السلامة يمّا.. سلم على كل حبايبنا”.. أم فلسطينية تُودع نجلها الشهيد عند قبره في غزة (شاهد)

وطن- بكلماتٍ مؤثرة وحزينة ودعت أم فلسطينية صابرة نجلها الشهيد عند قبره أثناء دفنه، بعد ارتقائه في قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال85.

وتقول في مقطع الفيديو الذي التقطه الصحفي الفلسطيني من غزة عطية درويش، والدة أم شهيد فلسطينية وهي تُودع نجلها الذي بقصف الاحتلال المتواصل على غزة، ” مع السلامة يمّا.. سلم على كل حبايبنا”.

مع السلامة يمّا.. سلم على كل حبايبنا

وختمت الأم الفلسطينية رثاء نجلها الشهيد خلال إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه عند قبره أثناء دفنه، “سلم على الشهداء يمّا، سلم على كل حبايبنا.. ودعنا كثير يمّا”.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، حيث وصلت عدد تلك المجازر إلى نحو 1800 مجزرة ويزيد في أماكن متفرقة من القطاع، منذ إعلان حربه في ال7 من شهر أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضاً:

النزوح القسري نحو الجنوب

ومارس جيش الاحتلال الإسرائيلي كل الوسائل الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل كالتطهير العرقي والنزوح القسري والإبادة الجماعية والاعتقالات والتعذيب وغيرها، خلال حربه المُتواصلة على قطاع غزة.

ووفق الاحصائيات فقد وصل عدد النازحين الذين تركوا منازلهم في شمال ومدينة غزة، وتوجهوا نحو وسط وجنوب القطاع نحو 2 مليون فلسطيني، حيث أنهم يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة وكارثية هناك.

وارتقى أكثر من 21 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين وأصيب 55 ألف بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، بحسب ما أورته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حتى الساعة.