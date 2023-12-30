كوبر يكشف سبب استبعاده عمر السومة من منتخب سوريا في كأس آسيا 2023 (فيديو)

وطن- كشف مدرب منتخب سوريا لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر سبب استبعاده عمر السومة من قائمة نسور قاسيون المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 قطر مطلع العام المقبل.

وقال المدرب الأرجنتيني كوبر بشأن استبعاده عمر السومة من تشكيلة منتخب سوريا التي تستعد لخوض منافسات كأس آسيا 2023 قطر، ” إنني اخترت التشكيلة من اللاعبين الذين يفيدون المنتخب، كل اللاعبين عندي سواسية”.

استبعاد عمر السومة من منتخب سوريا في كأس آسيا 2023

وأضاف المدرب كوبر، ” أتفهم أن الجمهور السوري يحب لاعباً معيناً مثل عمر السومة، كما وأتفهم أن يكون اللاعب غاضباً وحزيناً”.

وختم مدرب منتخب سوريا، ” عندنا همة وتفاؤل للبطولة، وسنقاتل للذهاب بعيداً في المسابقة”.

القائمة الرسمية التي اختارها المدير الفني للمنتخب الوطني الأول السيد هيكتور كوبر لخوض نهائيات أمم آسيا 2023 في قطر. pic.twitter.com/Rm9viObypH — كورة سوريا (@Syriasfootball) December 30, 2023

ويشارك 26 لاعباً في قائمة منتخب سوريا المشاركة في كأس آسيا 2023 قطر، من بينهم 18 لاعباً محترف بالخارج و8 لاعبين محليين.

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اعتزال عمر السومة

وكان النجم السوري عمر السومة قد أعلن اعتزاله لكرة القدم دولياً، رداً على قرار مدرب منتخب سوريا كوبر استبعاده من التشكيلة المشاركة في منافسات كأس آسيا 2023.

كما وأعرب السومة لاعب نادي العربي القطري، عن صدمته من عدم الحديث معه بهذا الشأن مثل الجمهور الذي تفاجأ من خبر استبعاده، متمنياً التوفيق للمنتخب في نهائيات كأس آسيا 2023 قطر.

وتضم المجموعة المنافسة بجوار منتخب سوريا (نسور قاسيون)، في نهائيات كأس آسيا 2023، كلاً من أستراليا وأوزبكستان والهند.

وستنطلق منافسات بطولة كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة ما بين 12 من شهر يناير/ كانون الثاني وحتى 10 من شهر فبراير/ شباط المقبلين.