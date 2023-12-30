Close Menu
    الهدهد

    على غرار غزة.. شاهد ما فعله قصف لقوات الأسد بسوق شعبي وسط إدلب

    أدى القصف إلى مقتل مدنيين اثنين (طفل ورجل) وإصابة 16 مدنياً بينهم 4 أطفال بجروح بعضها بليغة
    خالد الأحمدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    قوات الأسد تقصف سوقا شعبيا في إدلب
    قوات الأسد تقصف سوقا شعبيا في إدلب

    وطن – قصف قوات النظام السوري سوقاً شعبياً يكتظ بالمدنيين وسط إدلب، مساء السبت، مما أوقع عشرات الضحايا والمصابين من بينهم أطفال.

    وأفاد “الدفاع المدني السوري” أن القصف أدى إلى مقتل مدنيين اثنين (طفل ورجل) وإصابة 16 مدنياً بينهم 4 أطفال بجروح بعضها بليغة.

     

    قصف سوق شعبي في إدلب

    وتداولت حسابات إعلامية مشاهد فيديو توثق لحظة استهداف قوات النظام السوري السوق الشعبي داخل المدينة، والذي أدى إلى وقوع ضحايا.

    • اقرأ أيضا:
    الأسد على نهج إسرائيل في الإبادة .. مجازر متكررة في إدلب وريفها (فيديو)

    وأظهر مقطع فيديو متداول العشرات من المواطنين وهم يركضون في أحد شوارع المدينة، فيما بدا عدد من الشهداء والمصابين على الأرض ويُسمع صوت أحد الناجين وهو يصرخ “هاتولنا الاسعافات”.

    وبدا شابان وهما يحملان أحد المصابين لمسافة طويلة لعدم وجود سيارات إسعاف -كما يبدو –

    وجاءت هذه المجزرة بعد أيام من مقتل مدني وإصابة 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين والمدرسة الريفية ومرافق عامة وأراضٍ زراعية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي.

    وتتعرض قرى ريف إدلب الشرقي والجنوبي لقصف ممنهج من قوات النظام، وهو ما يقوّض الاستقرار في المنطقة ويفرض حالة من الرعب والخوف من موجات نزوح.

    وتأتي هذه الجرائم الوحشية في الوقت الذي ينشد العالم فيه السلام في عيد رأس السنة الميلادية.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.