على غرار غزة.. شاهد ما فعله قصف لقوات الأسد بسوق شعبي وسط إدلب

وطن – قصف قوات النظام السوري سوقاً شعبياً يكتظ بالمدنيين وسط إدلب، مساء السبت، مما أوقع عشرات الضحايا والمصابين من بينهم أطفال.

وأفاد “الدفاع المدني السوري” أن القصف أدى إلى مقتل مدنيين اثنين (طفل ورجل) وإصابة 16 مدنياً بينهم 4 أطفال بجروح بعضها بليغة.

مقتل مدنيين اثنين (طفل ورجل) وإصابة 16 مدنياً بينهم 4 أطفال بجروح بعضها بليغة، إثر القصف المدفعي من قبل قوات النظام، الذي استهدف سوقاً شعبياً وسط مدينة #إدلب، مساء اليوم السبت 30 كانون الأول. #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/QvfygIW4BQ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 30, 2023

قصف سوق شعبي في إدلب

وتداولت حسابات إعلامية مشاهد فيديو توثق لحظة استهداف قوات النظام السوري السوق الشعبي داخل المدينة، والذي أدى إلى وقوع ضحايا.

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وأظهر مقطع فيديو متداول العشرات من المواطنين وهم يركضون في أحد شوارع المدينة، فيما بدا عدد من الشهداء والمصابين على الأرض ويُسمع صوت أحد الناجين وهو يصرخ “هاتولنا الاسعافات”.

وبدا شابان وهما يحملان أحد المصابين لمسافة طويلة لعدم وجود سيارات إسعاف -كما يبدو –

قد تظنها للوهلة الأولى مجازر في غزة

لكنها مجازر تحدث الآن في إدلب

تم قصف سوق وسط المدينة يكتظ بالمدنيين

والفاعل هو جيش الأسد وحزب الله وميليشيات إيران

الشهداء والجرحى بالعشرات#ادلب_وغزة_جرح_واحد pic.twitter.com/oguyLdtdjc — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 30, 2023

وجاءت هذه المجزرة بعد أيام من مقتل مدني وإصابة 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين والمدرسة الريفية ومرافق عامة وأراضٍ زراعية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي.

وتتعرض قرى ريف إدلب الشرقي والجنوبي لقصف ممنهج من قوات النظام، وهو ما يقوّض الاستقرار في المنطقة ويفرض حالة من الرعب والخوف من موجات نزوح.

من غزَّة إلى إدلب

دمنا واحدٌ وإن اختلفَ القَتَلة! 💔 pic.twitter.com/QuWlNeg5SD — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) December 30, 2023

وتأتي هذه الجرائم الوحشية في الوقت الذي ينشد العالم فيه السلام في عيد رأس السنة الميلادية.