رفعوا الأعلام الفلسطينية في المدرجات.. جماهير سيلتك الاسكتلندي تواصل دعم غزة (صور)

وطن- يُواصل جماهير سيلتك الاسكتلندي تضامنها مع أهل فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع لليوم ال86، برفع الأعلام الفلسطينية داخل المدرجات.

ورغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، إلا أن جماهير سيلتك الاسكتلندي عادت بعد غياب للتضامن مجدداً مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، قد فرض عقوبة على نادي سيلتك الاسكتلندي، بسبب رفع جماهير الأعلام الفلسطينية والهتافات المناصرة للقضية الفلسطينية في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

رفع جماهير سيلتك الاسكتلندي الأعلام الفلسطينية

ورفعت جماهير سيلتك الاسكتلندي لكرة القدم، الأعلام الفلسطينية في مدرجات الملعب، الأحد، أمام نظيره رينجرز، في الجولة ال21 من منافسات الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

وفاز فريق سيلتك الاسكتلندي على منافسه رينجرز، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في الدوري الاسكتلندي الممتاز.

ويعتلي سيلتك صدارة ترتيب الدوري الاسكتلندي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق كبير عن الوصيف رينجرز صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة للموسم الجاري.

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الحرب الإسرائيلية على غزة

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة وتطهير عرقي ونزوح قسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال حربه الوحشية والنازية على القطاع منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وارتقى أكثر من 21 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب نحو 55 ألف بجراح مختلفة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.