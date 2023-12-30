دموعها انهمرت تضرعا.. مشاهد مبكية للشهيدة جنان منير البرش وهي تختم القرآن الكريم

وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بالمؤثر، للشهيدة جنان البرش ابنة الدكتور منير البرش المدير العام للصحة في قطاع غزة، والتي استشهدت خلال الحرب الإسرائيلية الراهنة على القطاع.

وظهرت جنان في مقطع الفيديو وهي تختم القرآن الكريم حفظًا، فيما كانت تبكي تضرعا وتأثرا وهي تتلو الآية الكريمة “رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ”.

مقطع مؤثر للشهيدة جنان ابنة الدكتور منير البرش لحظة ختمها القرآن الكريم#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/AaOUnFDvnZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 29, 2023

وفي المقطع، ظهر البرش وهو يحتضن ابنته بعد خمتها للقرآن الكريم، وسط أجواء عائلية مؤثرة.

وكانت جنان قد استشهدت في قصف على منزل والدها في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وسبق أن روى البرش تفاصيل عملية الاستهداف، قائلا إن جيش الاحتلال استهدف المنزل الذي يسكنه هو وأبناؤه.

وأضاف: “كانت في الليل ابنتي ملاك وجنان وهما حافظات لكتاب الله، يتسابقن إلى حضني، وسبقتها جنان ونامت في حضني وفدتني بروحها”.

وتابع: “جاء القصف في جنان مباشرة فطارت في البناية الثانية ووجدوها في مكان بعيد”.

وزاد منير البرش قائلا: “استشهدت جنان وأنا أصبت في ظهري، ولا أستطيع الحراك لكن الله يحفظ الجميع.. هذا قدرنا لا نفر منه.. هذا قدري لا أفر منه”.