موعد شهر رمضان 2024 فلكياً

وطن – يبحث كثيرون في هذه الفترة عبر محركات البحث في الإنترنت عن موعد شهر رمضان 2024، حيث كشفت الحسابات الفلكية الموعد المتوقع .

في هذا الإطار، أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الجمعة، أنّ غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1445 ستكون يوم السبت الموافق 13 يناير المقبل وعدته 29 يوما. وفق الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد

وبينّ أنّه طبقاً للحسابات الفلكية: “بذلك تكون غرة شهر شعبان 11 فبراير القادم، وغرة رمضان 11 مارس القادم”.

وقال القاضي، بحسب ما نقلت عنه وكالة “أنباء الشرق الأوسط” (أ ش أ) الرسمية، اليوم الجمعة، إن هلال شهر رجب سوف يولد مباشرة في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة الحالي الموافق 11 يناير المقبل (يوم الرؤية).

كما أضاف أن الهلال سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة. وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

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وأوضح الدكتور جاد القاضي أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس بـ3 دقائق في مكة المكرمة و7 دقائق في القاهرة.

بينما في باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين دقيقتين و9 دقائق.

في حين سيغرب في العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقة واحدة و17 دقيقة.