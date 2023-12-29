من هو اللاعب الفدائي أحمد عليان منفذ عملية القدس البطولية؟! (صور)

وطن- ارتقى النجم الفلسطيني لكرة القدم أحمد عليان لاعب جبل المكبر المقدسي وجبل الزيتون السابقين شهيداً، بعد تنفيذه عملية بطولية ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مزمورية جنوب مدينة القدس المحتلة، الخميس.

الفدائي الفلسطيني أحمد عليان يعد من أفضل اللاعبين على مستوى رياضة الكرة الفلسطينية خلال مشواره الكروي، قبل أن يختار طريقه في نيل الشهادة لتحرير فلسطين من اليهود الغاصبين لهذه الأرض.

من هو اللاعب أحمد عليان منفذ عملية القدس؟!

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد اللاعب الفلسطيني أحمد عليان منفذ عملية القدس البطولية، من خلال إطلاق النار على جثمانه الطاهرة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، عن إصابة جنديين من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على حاجزة مزمورية جنوب مدينة القدس المحتلة في تلك العملية، أحدهما وصفت جراحه بالخطيرة.

نجم الكرة الفلسطينية عليان هو ابن عم الشهيد بهاء عليان، الذي نفذ عملية بطولية في مدينة القدس في أكتوبر عام 2015.

ويعد منفذ عملية القدس البطولية الشهيد أحمد عليان من أحد أفضل اللاعبين في الدوري الفلسطيني لكرة القدم في الضفة الغربية، وقد لعب في صفوف العديد من الأندية، لعل أبرزها جبل المكبر المقدس وجبل الزيتون وغيرهم.

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هنيئاً لمن اختار الشهادة

وكان الشهيد عليان يمتع بالمهارة واللياقة العالية والروح القتالية داخل أرضية ميدان الملعب، مع الأندية الفلسطينية التي لعب في صفوفها خلال مشواره الكروي قبل استشهاده.

وكان آخر ما كتبه اللاعب الفلسطيني أحمد عليان منفذ عملية القدس البطولية عبر حسابه الشخصي على موقع ” الفيس بوك”، ” هنيئاً لمن ابتغى وجه الله.. وهنيئاً لمن اختار الشهادة”.

ورثى المنتخب الفلسطيني لكرة القدم عبر صحفته الرسمية اللاعب الشهيد أحمد عليان بتلك الكلمات، ” اللاعب الفدائي أحمد عليان قرر خوض مباراته الأخيرة الليلة، توجه للحاجز وسدد ضربات مؤكدة ليرتقي شهيداً”.

وختم، ” لقد تسبب في إصابة 2 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بجراح خطيرة، الشهيد هو ابن عم الشهيد بهاء عليان، سلامٌ على من يقدم فاتورة الدم ولا يتعب”.

وارتقى أكثر من 21 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب نحو 55 ألف بجراح مختلفة، منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.